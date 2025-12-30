  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه آزاد اعلام شد

جزئیات برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد دانشجویان رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های غیرپزشکی در نیمسال دوم از ۲۹ دی ماه آغاز و تا ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد.

انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های پزشکی در نیمسال دوم از ۴ بهمن ماه آغاز و تا ۸ بهمن ماه ادامه دارد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال دوم باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم به شرح جداول زیر است:

