برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات برنامه زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان رشتههای پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
بر اساس برنامه زمانبندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در رشتههای غیرپزشکی در نیمسال دوم از ۲۹ دی ماه آغاز و تا ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد.
انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در رشتههای پزشکی در نیمسال دوم از ۴ بهمن ماه آغاز و تا ۸ بهمن ماه ادامه دارد.
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال دوم باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.
برنامه زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم به شرح جداول زیر است:
