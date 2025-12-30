رونمایی از منشور اخلاقی قوه قضاییه با حضور دبیر ستاد حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از منشور اخلاقی قوه قضائیه با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول دستگاه قوه قضائیه و ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در نشست شورای معاونان قوه قضائیه برگزار شد.
منشور اخلاقی و کدهای رفتاری قضات و کارکنان قوه قضائیه و رویههای نظارتی آن توسط معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه تدوین و با تأیید رئیس قوه قضائیه تصویب شده است.
متن منشور اخلاقی قوه قضائیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«قال رسول الله: اِنّما بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاَخلَاقِ»
همانا که من برای تکمیل نیکوییهای اخلاقی مبعوث شدهام.
منشور اخلاقی قوه قضائیه
این منشور مجموعهای از اصول و ارزشهای رفتاری است که به منظور نهادینهسازی ارزشهای والای اسلامی، انسانی و اخلاقی با هدف بهبود عملکرد کارکنان محترم و ارتقای سطح رضایتمندی و افزایش اعتماد عمومی تدوین شده است.
اصول حاکم بر منشور که تضمینکننده سلامت و کارآمدی دستگاه قضائی خواهد بود و رعایت آنها از سوی همه کارکنان شریف و خدوم این دستگاه ضروری است، عبارتند از:
۱. عدالت
تعهد به تحقق و اجرای عدالت از طریق اجرای صحیح قوانین بهعنوان رسالت اصلی دستگاه قضایی
۲. استقلال
حفظ استقلال در انجام وظایف قانونی، بهعنوان سنگبنای عدالت
مقاومت در برابر هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیمات قضایی
۳. انصاف
رعایت مساوات و برابری در رفتار با طرفین بدون توجه به پیشینه، موقعیت یا باورهای آنها
اجتناب از اخذ تصمیم، تحت تأثیر تعصب، پیشداوری یا فشارهای بیرونی
اخلاق مداری و رفتار منصفانه با حسن نیت در برخورد با طرفین و داشتن نگرش مثبت و خیرخواهانه
۴. شفافیت و پاسخگویی
تصمیمات مستند، مستدل و عاری از ابهام مطابق با قانون و همسو با اصول اخلاقی
پذیرش مسئولیت اقدامات و تصمیمات،
۵. رازداری و امانتداری
حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی
حفظ اسرار سازمانی و خودداری از افشای اطلاعات
۶. شایستگی حرفهای
تلاش مستمر برای ارتقای دانش، مهارتها و درک قوانین و مقررات، بهکارگیری و اشتراک گذاری آنها
پیشبرد مؤثر وظایف به صورت منطقی، روشن و مبتنی بر موازین حقوقی
۷. تکریم مراجعان
رعایت حرمت و کرامت همکاران و مراجعان و سعه صدر در مواجهه با ایشان در ارائه خدمت
۸. پاسداشت آزادی
احترام به حقوق و آزادیهای مشروع
آزادی اصحاب دعوی در دفاع از خویش
۹. اجتناب از تعارض منافع
اجتناب از هرگونه موقعیت منجر به تعارض منافع شخصی و حرفهای
۱۰. شجاعت
نفوذ ناپذیری، اتخاذ تصمیمات قاطع، دفاع از حقیقت و عمل به اصول و ارزشها
استقامت و خطرپذیری در عمل به تکلیف و اجرای عدالت
با رعایت این منشور اخلاقی، قوه قضائیه تعهد خود به اصول عدالت، انصاف و صداقت را تأیید میکند و اطمینان میدهد که قانون برای همه جامعه اجرا خواهد شد.
