الهیان: تکریم ارباب رجوع محور دستورالعمل حفظ کرامت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه نشست شورای معاونین دادگستری استان گیلان که به ریاست مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان تشکیل شد، اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت.

«مجید الهیان» رئیس کل دادگستری گیلان در جلسه‌ی شورای معاونین دادگستری استان گیلان اظهار کرد: همسو با سیاست‌ها و رویکردهای مدون دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی ناظر بر تحکیم حقوق شهروندی در مراجع و محاکم قضائی، مواردی به «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» با نگاه تحولی و رعایت بیشتر حقوق مردم الحاق و افزوده شد و اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل به عنوان منشور اخلاقی و حرفه‌ای قضات، نه تنها موجب ارتقای جایگاه دستگاه قضائی در نگاه مردم خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به روند رسیدگی‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

رئیس شورای قضائی استان خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل، بر رفتار حرفه‌ای کارکنان، تکریم ارباب رجوع، ایجاد محیط‌های امن و محترمانه برای مراجعان و تقویت سازوکارهای نظارتی تأکید شده است.

وی تصریح کرد: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه همه‌ی شاخص‌های دریافت خدمت مطلوب، کرامت مدارانه، عادلانه و منصفانه دستگاه قضائی را با در نظر گرفتن جایگاه اصحاب دعوا و رعایت حقوق آنان و جامعه در خود دارد و همه واحدهای قضائی موظف‌اند از مرحله ورود شهروندان تا دریافت خدمت نهایی، اصول احترام و کرامت انسانی را رعایت کنند.

الهیان با اشاره به رویکرد عدالت‌محور قوه قضائیه گفت: این دستورالعمل، فصل تازه‌ای در صیانت از حقوق عامه و تکریم مراجعه‌کنندگان است و ما موظفیم با ایجاد تسهیلات ویژه برای گروه‌های خاص مانند سالمندان و افراد دارای شرایط خاص، نشان دهیم که دستگاه قضائی در کنار مردم و برای مردم است.

رئیس کل دادگستری استان گیلان در پایان تأکید کرد: اجرای این دستورالعمل نه یک اقدام مقطعی، بلکه بخشی از سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که هدف آن ارتقای عدالت، افزایش رضایت مراجعان و تحقق ارزش‌های اسلامی و انسانی در تمامی سطوح دستگاه قضائی است.