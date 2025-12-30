به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین امروز در نشست رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران و اعضا با تأکید بر الزامات توسعه اقتصاد دانشبنیان اظهار کرد: تحقق موفقیت در این حوزه مستلزم انجام سرمایهگذاریهای کلان اولیه است و بدون تعامل مؤثر و مشارکت فعال بخش خصوصی، ایجاد زیرساختهای حیاتی مورد نیاز امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی افزود: در حوزه نرمافزاری و هوشمندسازی با چالش جدی مواجه نیستیم، اما کمبود و ضعف زیرساختها بهعنوان مسئلهای حیاتی برای کشور مطرح است و باید با نگاه راهبردی به آن پرداخته شود.
آمادگی برای تشکیل صندوق نوآوری و پژوهشی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور همچنین از آمادگی این معاونت برای همکاری با اتاق بازرگانی در مسیر تشکیل صندوق نوآوری و پژوهشی خبر داد و گفت: این اقدام میتواند نقش مؤثری در تسهیل تأمین مالی پروژههای فناورانه ایفا کند.
افشین با تأکید بر ضرورت ایفای نقش فعالتر بخش خصوصی تصریح کرد: اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده اصلی بخش خصوصی، باید تعامل مؤثرتری با بدنه دولت داشته باشد و در پیگیری مسائل کلان حوزه دانشبنیان پیشگام شود.
وی ادامه داد: انتظار میرود اتاق بازرگانی با تمرکز بیشتر، موضوعاتی را که نیازمند اصلاحات قانونی در مجلس هستند و بهطور مستقیم در تسهیل فعالیت شرکتهای دانشبنیان اثرگذارند، در اولویت پیگیری قرار دهد. این همکاری برای رفع موانع پیچیده اداری و تسهیل ورود سرمایه به بخشهای فناورانه، نقشی حیاتی دارد.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه آینده توسعه اقتصادی و تولید ثروت کشور به هدایت هدفمند سرمایهها به سمت تولید دانش وابسته است، خواستار همکاری مؤثرتر بخش خصوصی در تحقق این راهبرد شد.
افشین با اشاره به لزوم تغییر پارادایم اقتصادی کشور گفت: سرمایهگذاری در حوزه شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای نوین، تنها مسیر پایدار برای دستیابی به رونق اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت تابآوری ملی به شمار میرود.
ضرورت حرکت صادرات به سمت «سبد محصولات دانشبنیان»
وی افزود: ریلگذاری اصلی توسعه کشور بر پایه حمایت از صنایع پیشرو و هدایت سرمایهگذاریها به سمت دانش و فناوری بنا شده است. در همین راستا، حمایت از شرکتها و استارتاپهای نوآور در اولویت قرار دارد و تلاش میشود محیطی فراهم شود که در آن نوآوری، به موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود.
معاون علمی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت حرکت صادرات به سمت «سبد محصولات دانشبنیان» اظهار کرد: این رویکرد میتواند ضمن افزایش تنوع و ارزش افزوده صادراتی، وابستگی اقتصاد کشور به نوسانات قیمت جهانی مواد خام را کاهش داده و ارزآوری پایدارتر و با ثباتتری ایجاد کند.
افشین خاطرنشان کرد: دستیابی به تنوع در صادرات محصولات دانشبنیان با تکیه بر یک محصول امکانپذیر نیست و برندسازی محصولات دانشبنیان باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد. صادرات باید در قالب یک بسته جامع و با رویکرد شبکهای میان شرکتهای دانشبنیان دنبال شود تا موانع موجود بهصورت هماهنگ برطرف شود.
وی همچنین به الزام قانونی «پیوست فناوری» اشاره کرد و گفت: این قانون از سال ۱۳۹۸ لازمالاجرا شده، اما نیازمند اجرای جدیتر و عملیاتیتری است. در این چارچوب، فعالسازی شرکتهای مشاور تخصصی خصوصی برای ارائه خدمات فنی و اقتصادی دقیق، میتواند تضمینکننده کیفیت پروژهها و انطباق آنها با الزامات فناوری روز باشد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور تأکید کرد: صنعتی که از فناوری و نوآوری بهره نگیرد، پایدار نخواهد ماند و لازم است در تمامی بخشهای صنعت و در کل زنجیره ارزش، استفاده از فناوریهای نوین بهعنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.
