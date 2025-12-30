محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت یومالله ۹ دی گفت: ۹ دیماه ۱۳۸۸ تجلی حضور یکپارچه و آگاهانه مردم در صحنه دفاع از نظام بود. دشمن با بهکارگیری تمام توان و ظرفیت خود، پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸، در پی براندازی نظام برآمد؛ تلاشی که با وجود همه طراحیها و سرمایهگذاریها، با شکست مواجه شد و به عقبنشینی انجامید.
وی افزود: در روز نهم دی، مردم با عمق بصیرت و آگاهی، از هر کوی و برزن و با سلایق سیاسی و رویکردهای اجتماعی مختلف، به میدان آمدند و کانونهای فتنه را هدف قرار دادند. ملت ایران در این روز به صفی پولادین تبدیل شد و در برابر دشمنان داخلی و خارجی ایستاد؛ رویارویی روشنی که نماد تقابل ایمان، قلب مطمئن و غیرت دینی با جبهه باطل بود؛ باطلی که شیاطین جن و انس را در بر میگرفت.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران خاطرنشان کرد: ۹ دی، جلوهای روشن از عظمت پیمان و میثاق ملت با ولایت بود؛ میثاقی ناگسستنی که در این روز تحکیم شد. در این حماسه، عزت، استقلال و دشمنستیزی ملت ایران بهصورت نمادین نمایان شد و مردم نشان دادند هرگاه دشمن در برابر دین و هویت آنان بایستد، در برابر تمام دنیای او خواهند ایستاد. از همین رو، ۹ دی در تاریخ کشور به عنوان «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» نام گرفت؛ روزی که ملت، همچون همیشه، حماسه آفرید و در آزمون دشمنشناسی سربلند بیرون آمد. در این روز مردم نشان دادند که هر گاه بیگانه بخواهد و اراده کند که قصد تعرض و سلطه بر مقدرات کشور عزیزمان داشته باشد با همه وجود تا پای جان در برابرش میایستند.
ناظمی اردکانی گفت: این روحیه را میتوان در مقاطع بعدی نیز مشاهده کرد؛ جایی که دشمن با محاسبات نادرست، گمان میکرد مشکلات بهویژه مسائل اقتصادی، مردم را از نظام جدا کرده است. اما با حضور آگاهانه، یکپارچه و وحدتآفرین مردم در صحنه و نیز ضربات کوبنده نیروهای مسلح، بهویژه توان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بار دیگر دچار شکست و ناچار به عقبنشینی شد.
وی افزود: فتنه سال ۱۳۸۸ در واقع یک جنگ نرم و شناختی تمامعیار بود؛ جنگی که دشمن نزدیک به یک دهه برای آن برنامهریزی کرده و پس از فتنه سال ۱۳۷۸، بهطور جدی در پی طراحی و اجرای آن برآمده بود، اما در نهایت با بصیرت و حضور مردم ناکام ماند.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران یادآور شد: از سوی دیگر میتوان گفت تهاجم ۱۲ روزه دشمن، یک جنگ سختِ تمامعیار بود. اگر فتنه سال ۱۳۸۸ مصداق یک جنگ نرم و شناختی کامل بهشمار میرفت، تهاجم نظامی ۱۲ روزه، نمونهای آشکار از رویارویی مستقیم و سخت بود. در این نبرد، جمعی از فرماندهان رشید و دانشمندان هستهای کشورمان به شهادت رسیدند؛ شهادتی که اگرچه ضایعهای سنگین بود، اما در عین حال به درسی عبرتآموز و ماندگار برای دشمنان ایران تبدیل شد.
حضور مردم رسالتی سنگین بر دوش مسئولان و مدیران ارشد کشور قرار میدهد
ناظمی اردکانی اظهار کرد: در کنار این واقعیت، حضور دشمنشکن و آگاهانه مردم در صحنه، بار دیگر سرمایه اجتماعی نظام را به نمایش گذاشت. بدیهی است چنین حضوری، رسالتی سنگین بر دوش مسئولان و مدیران ارشد کشور قرار میدهد؛ مسئولیتی که اقتضا میکند آنان نیز با همان جدیت و روحیه جهادی، در میدان عمل حاضر باشند و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این مشکلات، بهویژه در حوزه اقتصادی، با تحریک و سوءاستفاده دشمنان تشدید میشود. بیثباتی اقتصادی و نوسان قیمتها، موجب رنجش و نارضایتی گسترده مردم شده و دشمن میکوشد بر این نارضایتیها سوار شود و آنها را تعمیق بخشد. در چنین شرایطی، تیم اقتصادی دولت باید بهصورت شبانهروزی در میدان باشد، با تدبیر و نظارت مؤثر، اجازه تشدید فشار بر معیشت مردم را ندهد.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران عنوان کرد: بر اساس اطلاعات موجود، در حوزه تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، چه در بخش واردات و چه در تولید داخلی، مشکل جدی وجود ندارد و وضعیت کلی قابل قبول است؛ اما ضعف در نظارت و تنظیمگری، به یکی از موانع اصلی تبدیل شده است. انتظار میرود دولت با بهرهگیری از تجربیات موفق داخلی و نمونههای آزمودهشده در سایر کشورها، اجازه ندهد نرخ ارز بهصورت مستقیم و بیضابطه، تعیینکننده قیمت تمام کالاهای تولیدی و مصرفی کشور باشد؛ وابستگیای که بارها ثابت شده قابل اصلاح و کنترل است.
دولت باید اجازه ترمیم حقوق در طول سال داشته باشد
ناظمی اردکانی تأکید کرد: در این میان، قشر حقوقبگیر و کسانی که درآمد ثابت دارند، بیشترین آسیب را از نوسانات اقتصادی متحمل میشوند و طبیعی است که فشار معیشتی، نارضایتی در این قشر را تشدید کند. از همین رو، حمایت هدفمند از این اقشار و اتخاذ سیاستهای جبرانی مؤثر، ضرورتی انکارناپذیر است؛ ضرورتی که تحقق آن میتواند هم از فشار معیشتی بکاهد و هم زمینه سوءاستفاده دشمن از مشکلات اقتصادی را از بین ببرد.
وی افزود: در میان اقشار مختلف، این تجربه وجود دارد که در کشورهایی مانند ترکیه، در دورههای تورم بالا، حقوقبگیرانی که درآمد ثابت داشتهاند، در طول سال چندین نوبت مشمول ترمیم حقوق شدهاند. این نشان میدهد که دولتها میتوانند با استفاده از اختیارات قانونی، متناسب با شرایط تورمی، از معیشت حقوقبگیران صیانت کنند. در کشور ما نیز این ظرفیت وجود دارد؛ چراکه هم قانون برنامه و هم قوانین بالادستی، اجازه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم را میدهد. دولت میتواند در بودجه سال آینده، که هماکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، این اختیار را اخذ و اعمال کند.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران گفت: در لایحه بودجه سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق پیشبینی شده است. هرچند دولت این لایحه را با توجه به شرایط خاص و غیرعادی اقتصادی کشور تنظیم کرده و اقتصاد کشور در وضعیتی نسبتاً بحرانی قرار دارد، اما همین رویکرد واقعبینانه جای تقدیر دارد. بهویژه آنکه هزینههای جاری دستگاهها تا حد امکان کنترل شده و بهطور متوسط، رشد هزینهها حداکثر در حدود ۵ درصد پیشبینی شده است؛ اقدامی که میتواند گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام اداری کشور باشد.
ناظمی اردکانی ادامه داد: از سوی دیگر، در حوزه پروژههای عمرانی نیز تصمیمات قابل قبولی در لایحه بودجه اتخاذ شده است. اجازه استفاده دستگاهها از ظرفیت قانون مولدسازی داراییها، امکان مناسبی برای تأمین منابع و تکمیل پروژههای نیمهتمام فراهم میکند. دستگاهها میتوانند با واگذاری املاک و داراییهای مازاد و بلااستفاده، منابع لازم برای پیشبرد طرحهای عمرانی خود را تأمین کنند. همچنین، پیشبینی اعتبارات عمرانی در سطح سال گذشته، هرچند حداقلی است، اما در شرایط فعلی، حفظ همین سطح و جلوگیری از کاهش آن، اقدامی مثبت و قابل دفاع محسوب میشود.
وی گفت: با توجه به اینکه مردم همواره در صحنه بودهاند و در سختترین شرایط، برای عبور کشور از بحرانها از نظام حمایت کردهاند، انتظار میرود دولت و مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، با تدبیر بیشتری عمل کنند تا مشکلات مردم، بهویژه در حوزه معیشت و توسعه، کاهش یابد. این حداقل پاداشی است که میتوان در قبال این همراهی و حضور مسئولانه مردم در نظر گرفت؛ حضوری که سرمایه اجتماعی ارزشمندی را پس از حوادثی همچون جنگ ۱۲ روزه و همچنین حماسه ۹ دی در کشور ایجاد و تثبیت کرد و دشمن را به عقبنشینی واداشت. حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در پایان اظهار کرد: باید به اهمیت انتخابات پیشِروی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اشاره کرد. حضور یکپارچه و گسترده مردم در این انتخابات، نقشی تعیینکننده و راهبردی دارد و این امر بیش از هر چیز، به تأمین رضایت عمومی از سوی دولت و تلاش شبانهروزی مسئولان برای حل مشکلات مردم وابسته است. امید است با تقویت اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، بار دیگر شاهد حضوری پرشور و سرافرازانه مردم در این عرصه مهم باشیم.
