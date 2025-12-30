اختصاص ۱.۵ همت اعتبار به استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا کاظمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سال مالی ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در سالن جلسات معاونت عمرانی سمنان برگزار شد، با اشاره به مطلب فوق افزود: این اعتبارات برای سال مالی ۱۴۰۴، ۱.۵ همت است که ۱.۱ همت آن مربوط به اوراق مرابحه می‌باشد و دستگاه‌ها باید هر چه سریع‌تر نسبت به ساز و کار جذب آن اقدام نمایند.

وی با اشاره به فرصتی که برای پرداخت مطالبات پیمانکاران است، گفت: از این مبلغ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات است و مابقی آن باید به صورت پروژه تعریف گردد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان در خصوص دغدغه‌های به وجود آمده برای جذب این اعتبارات، اظهار داشت: با توجه به اینکه این روش، برای اولین سال است که اجرا می‌گردد، مشکلاتی را نیز داشته که در جلسات مختلف سعی بر رفع آن داریم.

معاون عمرانی استاندار سمنان نیز در این نشست با اشاره به مشکلات مطرح شده، گفت: در جلسه‌ای با حضور کارشناسان خبره، ذیحسابان، مدیران کل اقتصاد و دارایی و برنامه و بودجه و نهادهای نظارتی، دغدغه‌ها عنوان و راهکارهای برطرف کردن آن عملیاتی گردد.

فرج الله ایلیات افزود: در پرداخت این اعتبارات اولویت با مطالبات باشد و در مرحله بعد پروژه‌ی جدید تعریف شود.

نادر مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به محدود بودن زمان در جذب اعتبارات، بیان کرد: باید زمانی را برای دستگاه‌ها معین کنیم تا ساز و کار جذب آن را تکمیل کنند و اگر دستگاهی در این امر کوتاهی کرد، سریعاً اعتبار مورد نظر را به دستگاهی دیگر اختصاص می‌دهیم.