به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ادیب، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پایان مأموریت دیپلماتیک خود با میخائیل قاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان دیدار و گفتگو کرد.

ادیب ضمن تبریک سال نو میلادی و قدردانی از حمایت‌های وی در توسعه روابط دوجانبه علیرغم فشارها و محدودیت‌ها، بر ظرفیت‌های راهبردی همکاری ازجمله اتصال ترانزیتی خلیج فارس به دریای سیاه و توانمندی ایران در تأمین انرژی گرجستان تأکید نمود.

وی با تمجید از سیاست گرجستان در قبال بحران اوکراین، بر اهمیت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی و پایبندی ایران به اصول احترام متقابل و تمامیت ارضی کشورها تأکید کرد.

سفیر کشورمان ابراز امیدواری نمود که با توجه به اشتراکات و باورهای عمیق فرهنگی و دینی دو کشور، روند توسعه همکاری‌ها و تبادل هیأت‌ها، به‌ویژه پیوندهای فرهنگی و اقتصادی، در دوره آقای موجانی، سفیر جدید، تداوم یابد.

میخائیل قاولاشویلی نیز با تقدیر از تلاش‌های سفیر ایران در مدیریت موفق روابط، دو کشور را دارای غنای فرهنگی، تاریخی و تمدنی دانست که الگوی موفقی از عبور سلامت از بحران‌ها را ارائه کرده‌اند.

رئیس‌جمهور گرجستان با تأکید بر لزوم تبدیل قفقاز به منطقه‌ای منفعت‌محور و باثبات، نقش ایران را به عنوان قدرتی بزرگ در صلح منطقه‌ای کلیدی برشمرد. وی ضمن سپاس از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت ارضی گرجستان، خواستار تداوم مسیر فعلی و همکاری‌های دوستانه دوکشور در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و مراودات مردمی شد.