اجرای طرح پزشک خانواده موجب استفاده بهینه از منابع محدود کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴، در هشتمین جلسه مستمر پیگیری پیشبرد اجرایی طرح «پزشک خانواده و نظام ارجاع» ضمن دریافت گزارشهایی از میزان پیشرفت اجرای آزمایشی طرح در ۶۴ شهرستان منتخب، بهبود طراحی صورت گرفته در زمینه ساختار و شاخصهای اجرایی، تهیه و تدوین دستورالعملهای پیشگیری و درمان، دستورالعملهای مالی و تعریف ۱۲ پروژه در بطن این طرح با اتکا به ابزارها و فناوریهای نوین، رسیدن به زبان و نگاه مشترک را شرط موفقیت اجرای این برنامه مهم دانست و اظهار داشت: اجرای دقیق و موفق این برنامه، کیفیت ارائه خدمات حوزه سلامت را به نحو چشمگیری بهبود داده و باعث ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی میشود.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تدوین دورهها و محتوای آموزشی مناسب، برای ایجاد هماهنگی و رسیدن به زبان و نگاه مشترک نزد مجریان این طرح در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانها افزود: همچنین باید با بومی کردن کردن تجربیات موفق جهانی در زمینه مدیریت کارآمد نظام سلامت و درمان، به بهترین شکل از آنها بهره بگیریم. این آموزشها و تجربیات میتوانند به ما در زمینه ارتقای کیفی عملکرد درون سازمانی و تقویت روابط بینبخشی کمک کنند؛ همه مجریان طرح پزشک خانواده باید یک درک واحد از چیستی، چگونگی و اهداف اجرای این برنامه داشته باشند.
پزشکیان سطح مهم دیگر در اجرای موفق طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را جلب مؤثر مشارکت مردم برشمرد و تصریح کرد: تصور عمومی بر این است که همه باید در منطقه سکونت خود از همه امکانات تشخیصی و درمانی بهرهمند باشند، در حالی که به طور طبیعی تأمین زیرساختهای تحقق چنین انتظار و توقعی مقدور و ممکن نیست و اگر تأمین شود هم ناکارآمد خواهد بود یا از آن استفاده نابجا خواهد شد.
رئیس جمهور ادامه داد: اینکه در هر کانون سکونتی کشور، فارغ از سنجش بار بیماری و میزان مراجعه، مرکز درمانی با تجهیزات و دستگاههای تشخیصی تأسیس شود، فقط باعث توزیع ناکارآمد و اتلاف منابع و تجهیزات بخش پزشکی میشود. باید با تشکیل هیئتامناهای مردمی در محلات و با فرهنگسازی، مردم را اقناع کنیم که روش صحیح و مؤثر، تأسیس و تجهیز مراکز درمانی بزرگ و مجهز، متناسب با ترکیب سنی و جنسیتی و نحوه توزیع جمعیت است تا در قالب نظام ارجاع، هم منابع بهینه اختصاص یابد، هم از مراکز و تجهیزات موجود به کارآمدترین و مؤثرترین شکل ممکن بهره گرفته شود و هم بخش اصلی منابع به حوزه سلامت و پیشگیری تخصیص یابد.
پزشکیان موضوع مهم دیگر را طراحی مکانیسم اجرای طرح بر اساس منابع و سرانه واقعی و موجود بخش سلامت و درمان دانست و گفت: متأسفانه روال فعلی بر این است که برای هر بخش از جمله سلامت و درمان، ابتدا هزینهتراشی و ایجاد توقع میکنیم و بعد به دنبال تأمین منابع آن میرویم، در حالی که باید منابع و سرانه واقعی را احصا کنیم و بعد بر پایه بار بیماری و امکانات و زیرساخت موجود، برای ارائه کارآمدترین شکل خدمات برنامهریزی کنیم؛ اجرای طرح پزشک خانواده کمک مؤثری به تحقق این مدل میکند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی دیگر از لوازم اجرای موفق این طرح، تهیه و تدوین شاخصها و نظام اجرایی و مالی استاندارد و ابلاغ آن به همه سطوح اجرایی است. این چارچوب باید با اتکا بر تجربه اجرای آزمایشی که در حال حاضر در ۶۴ شهرستان در حال انجام است، تهیه شود.
پزشکیان همچنین بر لحاظ آموزشهای بهداشتی و درمانی، به عنوان بخشی مهم از وظایف و تکالیف پزشکان همکار در طرح پزشک خانواده تأکید و اضافه کرد: همانگونه که در جلسه قبل نیز مطرح شد، توازن هزینهها باید از سمت درمان به سمت سلامت و پیشگیری تغییر کند. در این بخش میتوان از ابزارها و فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی به مؤثرترین شکل ممکن بهره گرفت.
رئیس جمهور همچنین تمهید ارتقای امور رفاهی کادر پزشکی همکار در اجرای طرح پزشک خانواده، به خصوص در مناطق دورافتاده را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: وقتی پزشک از حقوق و رفاهیات مناسب برخوردار باشد، با رضایتخاطر و انگیزه بالاتری به مردم خدمت میکند و نتیجه آن ارتقای کیفی سطح خدمات سلامت و درمان و بهبود شاخصهای رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود.
در ابتدای این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از مدیران این وزارتخانه، گزارشهای جداگانهای درباره میزان پیشبرد طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، نتایج و تجارب کسب شده از اجرای آزمایشی طرح در ۶۴ شهرستان، بهبود صورت گرفته در ساختار و شاخصهای اجرایی طراحی شده طرح بر اساس این نتایج و تجارب، تهیه و تدوین دستورالعملهای پیشگیری و درمان، دستورالعملهای مالی، رصدخانه اطلاعات سلامت و تعریف ۱۲ پروژه با اتکا به ابزارها و فناوریهای نوین، به ویژه در زمینه پیشگیری و ارتقای شاخصهای سلامت عمومی و خوددرمانی ارائه کردند.
در پایان این نشست مقرر شد، بر پایه تجارب و نتایج حاصل شده تا کنون، در اولین فرصت، جلسه مفصلی به مدت یک یا دو روز بهم پیوسته، با حضور رئیس جمهور و همه مجریان طرح از سطح ملی تا محلی در یکی از شبکههای مجری در واحد جغرافیایی مشخص، برگزار شود تا همه تمهیدات اجرای کامل طرح مهیا و هماهنگ شده و پس از حصول نتیجه مورد نظر، مبنا و الگوی اجرای سراسری طرح در کل کشور قرار گیرد.
