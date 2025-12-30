تیم بسکتبال زنان استقلال برابر نفت پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته سیزدهم (چهارم مرحله برگشت) رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان، امروز (سه شنبه ۹ دی) تیم های استقلال و نفت آبادان در سالن زنده یاد محمود مشحون به مصاف هم رفتند.

در این دیدار، بازیکنان استقلال موفق به شکست ۷۱ بر ۶۳ آبادانی ها شدند. آنها نتیجه کوارتر اول را ۱۸ به ۹ واگذار کردند اما درکوارترهای دوم و چهارم به ترتیب با نتایج ۲۳ بر ۱۱ و ۱۷ بر ۱۲ پیروز شدند و در کوارتر سوم هم به تساوی ۲۲ - ۲۲ رضایت دادند.

این پیروزی درحالی برای تیم بسکتبال زنان استقلال به دست آمد که این تیم در دیدار معوقه دور رفت نتوانست به موقع در محل مسابقه حاضر شود و به همین دلیل بازنده فنی بازی شد.