  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

تیم بسکتبال زنان استقلال برابر نفت پیروز شد

تیم بسکتبال زنان استقلال برابر نفت پیروز شد

تیم بسکتبال زنان استقلال موفق شد در هفته سیزدهم لیگ برتر نفت آبادان را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته سیزدهم (چهارم مرحله برگشت) رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان، امروز (سه شنبه ۹ دی) تیم های استقلال و نفت آبادان در سالن زنده یاد محمود مشحون به مصاف هم رفتند.

در این دیدار، بازیکنان استقلال موفق به شکست ۷۱ بر ۶۳ آبادانی ها شدند. آنها نتیجه کوارتر اول را ۱۸ به ۹ واگذار کردند اما درکوارترهای دوم و چهارم به ترتیب با نتایج ۲۳ بر ۱۱ و ۱۷ بر ۱۲ پیروز شدند و در کوارتر سوم هم به تساوی ۲۲ - ۲۲ رضایت دادند.

این پیروزی درحالی برای تیم بسکتبال زنان استقلال به دست آمد که این تیم در دیدار معوقه دور رفت نتوانست به موقع در محل مسابقه حاضر شود و به همین دلیل بازنده فنی بازی شد.

کد خبر 6707803
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها