جدال زنان بسکتبال در آزادی/ توپ پُر استقلال برای تقابل با نفت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان باشگاه های کشور روز سه شنبه (۹ دی) وارد هفته سیزدهم (چهارم مرحله برگشت) می شود. سالن زنده یاد محمود مشحون میزبان هر ۴ دیدار این هفته از مسابقات است که با تقابل دو تیم آکادمی نیکا و کاسپین تهران آغاز می شود و با رویارویی فرآور شریف سبز و آکادمی سحر به پایان خواهد رسید.

کاسپین که در نیم فصل نخست تیم تازه وارد آکادمی نیکا را شکست داد، امیدوار است با پیروزی دوباره برابر این تیم موقعیت بهتری در میانه جدول پیدا کند. آکادمی سحر هم که هفته گذشته با قرعه استراحت روبرو بود، فردا به مصاف تنها تیم بدون باخت می رود تا از همین فرصت برای مهیا کردن شرایط بازگشت دوباره به صدر جدول رده بندی استفاده کند.

در این میان تیم های استقلال تهران و نفت آبادان برگزارکننده مهمترین دیدار هفته خواهند بود. دیدار رفت دو تیم قرار بود با تاخیر چند هفته ای ۲۵ آذر در سالن ۱۷ شهریور آبادان برگزار شود اما اعضای تیم استقلال برای برگزاری این دیدار، در موعد مقرر در محل مسابقه حاضر نشدند. بر همین اساس استقلالی ها با باخت فنی مواجه شدند و هیچ امتیازی از آن دیدار کسب نکردند.

بدین ترتیب دو تیم بدون برگزاری دیدار رفت، مهیای دیدار برگشت برابر هم شده اند، آنهم در شرایطی که استقلال با پذیرفتن شکست هفته پیش برابر گروه بهمن به صدرنشینی این تیم تهرانی کمک کرد اما آبادانی ها با پیروزی خانگی به رده دوم جدول صعود کردند. با این اوصاف استقلالی ها با همه قدرت مهیای این دیدار می شوند تا هم باخت تحمیلی را جبران کنند و هم فرصت از دست رفته هفته پیش را.

مشهدی ها هم که به تهران سفر کرده اند فردا به مصاف ستاد ملی گاز می روند.

برنامه هفته سیزدهم (چهارم مرحله برگشت) لیگ برتر بسکتبال زنان به این شرح است:

سه شنبه ۹ دی

* آکادمی نیکا - کاسپین تهران (ساعت ۱۱ - سالن محمود مشحون تهران)

* ستاد ملی گاز - قهوه باتسام مشهد (ساعت ۱۳ - سالن محمود مشحون تهران)

* استقلال تهران - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۵ - سالن محمود مشحون تهران)

* فرآورشریف سبز - آکادمی سحر (ساعت ۱۷ - سالن محمود مشحون تهران)

جدول رده بندی

۱- گروه بهمن (۱۱ بازی، ۱۰ برد، یک باخت، ۲۱ امتیاز)

۲- نفت آبادان (۱۱ بازی، ۹ برد، ۲ باخت، ۲۰ امتیاز)

۳- آکادمی بسکتبال سحر (۱۰ بازی، ۹ برد، یک باخت، ۱۹ امتیاز)

۴- استقلال تهران (۱۰ بازی، ۷ برد، ۳ باخت، ۱۶ امتیاز)

۵- قهوه باتسام مشهد (۱۱ بازی، ۵ برد، ۶ باخت، ۱۶ امتیاز)

۶- کاسپین تهران (۱۰ بازی، ۴ برد، ۶ باخت، ۱۴ امتیاز)

۷- ستاد ملی گاز (۱۱ بازی، ۲ برد، ۹ باخت، ۱۳ امتیاز)

۸- آکادمی بسکتبال نیکا (۱۱ بازی، ۲ برد، ۹ باخت، ۱۳ امتیاز)

۹- فرآور شریف سبز (۱۱ بازی، بدون برد، ۱۱ باخت، ۱۰ امتیاز)