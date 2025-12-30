ادامه نقض آتش بس در غزه؛ سه شهید بر اثر سرمای شدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، طی ساعات اخیر سه فلسطینی از جمله یک کودک بر اثر سرمای شدید به شهادت رسیدند و ابعاد فاجعه انسانی در این باریکه بیش از پیش نمایان شد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی برای هشتاد و دومین روز متوالی توافق آتش‌بس در باریکه غزه را نقض کرده و با تشدید حملات توپخانه‌ای، تخریب منازل و چندین حمله هوایی، مناطق مختلف این باریکه را هدف قرار داده است.

به گفته منابع محلی در ظهر روز سه‌شنبه، یک کودک و یک زن در مناطق مرکزی و جنوبی غزه بر اثر تیراندازی و پرتاب بمب از سوی پهپاد ارتش صهیونیستی زخمی شدند.

همچنین کودکی فلسطینی در شهر بنی‌سُهَیلا در شرق خان‌یونس هدف قرار گرفت و زن دیگری نیز در شرق دیرالبلح از ناحیه کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

به علاوه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه منطقه غربی شهر رفح در جنوب غزه و همزمان شهر بیت لاهیا در شمال این باریکه را بمباران کردند.

در شرق اردوگاه المغازی نیز حمله هوایی دیگری صورت گرفت و همزمان آتش مستقیم از سوی خودروهای نظامی رژیم در شمال رفح گزارش شد.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که روز دوشنبه یک کودک دو ماهه بر اثر سرمای شدید جان باخت و شمار شهدای ناشی از سرما و شرایط جوی به سه نفر رسید. همچنین فرو ریختن ساختمان‌ها در اثر بارش‌ها و بادهای شدید تاکنون ۱۷ شهید برجای گذاشته است.

بر اساس آمار رسمی، از زمان آغاز نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۴۱۴ نفر شهید و ۱۱۴۵ نفر زخمی شده‌اند.

علاوه بر این، پیکر ۶۸۰ شهید دیگر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است تا مجموع قربانیان جنگ از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۱ هزار و ۲۶۶ شهید و ۱۷۱ هزار و ۲۲۲ زخمی برسد.

همچنین بارش شدید باران و وزش بادهای سهمگین، همراه با امواج دریا، بار دیگر فاجعه انسانی در اردوگاه‌های آوارگان غزه را تشدید کرده است. سیلاب‌ها به داخل چادرهای خانواده‌های بی‌پناه نفوذ کرده و اندک دارایی‌های آنان را نابود ساخته است؛ در شرایطی که مردم با کمبود شدید امکانات اولیه زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.



