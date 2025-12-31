یونیسف: کودکان غزه بهای سنگینی در سال ۲۰۲۵ پرداختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، کودکان غزه با تداوم جنگ و محاصره و قحطی تحمیل شده از سوی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ بهای سنگینی پرداختند.

بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، اعلام وقوع قحطی در بخش‌هایی از شهر غزه در تابستان ۲۰۲۵ به دلیل جنگ، محاصره و جلوگیری از ورود کمک‌ها بخشی از این هزینه‌ها بود.

این گزارش می‌افزاید که گرچه در حال حاضر قحطی در غزه وجود ندارد، اما وضعیت همچنان بسیار شکننده و خطرناک است و حدود ۱۰۰ هزار کودک در غزه از ناامنی شدید غذایی رنج می‌برند.

یونیسف با اعلام اینکه کودکان غزه با خطر گرسنگی، بیماری و مرگ به دلیل ادامه جنگ مواجه هستند، تأکید کرد که آنچه در غزه اتفاق می‌افتد یک فاجعه طبیعی نیست، بلکه نتیجه مستقیم جنگ و محاصره است.

این بیانیه در پایان تصریح کرد که کودکان در غزه بی‌گناه هستند و بهای سیاست‌هایی را می‌پردازند که هیچ ارتباطی با آنها ندارند.