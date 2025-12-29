مسئول فلسطینی: آوارگان هیچ سرپناهی جز چادرهای فرسوده ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از غزه الان، سخنگوی نهاد دفاع شهری در نوار غزه اعلام کرد که کمبود سوخت در سایه کاهش شدید دمای هوا باعث شده نیازهای آوارگان فلسطینی در این باریکه تشدید شود.

وی اضافه کرد: از آوارگان فلسطینی خواسته‌ایم از ساختمان‌هایی که احتمال ریزش آنها بر اثر بارش باران وجود دارد خارج شوند.

این مسئول فلسطینی بیان کرد: آوارگان هیچ جایگزینی به جز چادرهای فرسوده برای اسکان ندارند.

پیشتر نیز منابع محلی اعلام کردند که اشغالگران صهیونیست صبح امروز به صورت ناگهانی مجرای آب منطقه وادی غزه را باز کردند که این اقدام باعث ورود مقادیر زیادی آب به سمت محل اسکان آوارگان فلسطینی شد.