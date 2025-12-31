به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع آفریقای جنوبی اعلام کرد رزمایش مشترک دریایی در قالب «بریکس پلاس» از ۹ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ در سواحل آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد.

به گفته این وزارتخانه، این رزمایش در بازه زمانی ۹ تا ۱۶ ژانویه برگزار می‌شود و نیروهای دریایی کشورهای عضو بریکس پلاس در آن عملیات مشترک ایمنی دریایی، تمرین‌های هم‌افزایی و هماهنگی عملیاتی و سلسله‌تمرین‌های حفاظت دریایی را اجرا خواهند کرد.

این رزمایش با عنوان «اراده برای صلح ۲۰۲۶» برگزار می‌شود و فرماندهی آن بر عهده چین خواهد بود.

وزارت دفاع آفریقای جنوبی تاکنون محل دقیق برگزاری رزمایش و فهرست نهایی کشورهای شرکت‌کننده را اعلام نکرده است. با این حال، پایگاه خبری محلی «نیوز ۲۴» گزارش داد که این رزمایش در اقیانوس اطلس جنوبی، در آب‌های اطراف دماغه امید نیک و نزدیک شهر کیپ‌تاون برگزار خواهد شد. بر اساس این گزارش، ایران، چین، روسیه و آفریقای جنوبی در این رزمایش حضور خواهند داشت و احتمال پیوستن اندونزی و اتیوپی نیز وجود دارد.

در ابتدا قرار بود آفریقای جنوبی، روسیه و چین در ماه نوامبر امسال رزمایش مشترک دریایی موسوم به «موزی ۳» (Mosi ۳) را در سواحل آفریقا برگزار کنند، اما این برنامه به دلیل برگزاری نشست گروه ۲۰ (G۲۰) در اواخر نوامبر در ژوهانسبورگ به تعویق افتاد. پس از آن، تصمیم گرفته شد فهرست کشورهای شرکت‌کننده گسترش یابد و نام رزمایش نیز تغییر کند.