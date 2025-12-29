به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، شرکت دولتی روسکاسموس در ماه دسامبر قراردادی را برای اجرای پروژه احداث نیروگاه برق ماه امضا کرده است. بر اساس این قرارداد، روسیه قصد دارد تا سال ۲۰۳۶ زیرساخت‌های لازم برای احداث یک نیروگاه انرژی روی ماه را فراهم کند. این پروژه شامل توسعه فضاپیماها و استقرار تجهیزات و زیرساخت‌های فنی در سطح ماه خواهد بود.

در حوزه محیط‌زیست، امارات متحده عربی اعلام کرد مرحله نهایی ممنوعیت استفاده از پلاستیک‌های یک‌بارمصرف از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود. این محدودیت شامل لیوان‌ها، ظروف غذا، قاشق و چنگال و ظروف پلی‌استایرنی خواهد بود و در راستای سیاست‌های کاهش آلودگی زیست‌محیطی این کشور اعمال می‌شود.

در آمریکای لاتین، وزارت علوم، فناوری و نوآوری برزیل از آغاز فرایند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار نخستین میکرو راکتور هسته‌ای این کشور خبر داد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این تجهیز هسته‌ای قرار است در سال ۲۰۳۳ به بهره‌برداری برسد.

دولت اتیوپی نیز راهبرد ملی «اتیوپی دیجیتال ۲۰۳۰» را به‌طور رسمی تصویب و ارائه کرده است. مقام‌های این کشور اعلام کردند هدف از اجرای این راهبرد، ایجاد یک میلیون شغل در بخش دیجیتال و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ است.

در حوزه روابط دوجانبه، ایگور مورگولوف سفیر روسیه در چین اعلام کرد روابط مسکو و پکن به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. وی این روابط را نمونه‌ای موفق از همکاری سازنده میان قدرت‌های بزرگ در قرن بیست‌ویکم توصیف کرد و بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، جابجایی شهروندان و هماهنگی‌های بین‌المللی تاکید کرد.

در ایران، ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر طی ۱۸ ماه گذشته ۱۵۷ درصد افزایش یافته است. این رشد معادل افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت انرژی‌های خورشیدی و بادی کشور بوده و نشان‌دهنده شتاب‌گیری توسعه انرژی‌های پاک در ایران است.

در سن‌پترزبورگ، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اندونزی توافق‌نامه تجارت آزاد امضا کردند. این توافق که در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا به امضا رسید، دسترسی ترجیحی کالاهای روسی به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرف جهان را فراهم می‌کند و گامی مهم در تعمیق روابط اقتصادی اوراسیا و آسه‌آن به شمار می‌رود.

در هند، دولت این کشور اعلام کرد ۹۳ فرودگاه به‌طور کامل از انرژی سبز استفاده می‌کنند. مورلی‌دار موهول وزیر مشاور هوانوردی غیرنظامی هند، این اقدام را بخشی از برنامه ملی حرکت به سوی کربن خنثی، توسعه سوخت پایدار هوانوردی و ایجاد فرودگاه‌های جدید سبز عنوان کرد.

در آفریقای جنوبی، فرودگاه پولُکوانه اعلام کرد در فصل تعطیلات ۲۰۲۵–۲۰۲۶ هزینه‌های فرود برای هنرمندانی که با پروازهای چارتر سفر می‌کنند، حذف خواهد شد. این اقدام با هدف حمایت از رویدادهای فرهنگی و تقویت گردشگری در ایام جشن‌ها انجام می‌شود.

در پایان، مصر از افزایش ۱۸ درصدی صادرات غیرکالایی خود در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ خبر داد. بر اساس آمار رسمی، ارزش این صادرات به ۴۴.۴ میلیارد دلار رسیده و همزمان کسری تراز تجاری این کشور ۱۲ درصد کاهش یافته است. امارات متحده عربی نیز به بزرگ‌ترین مقصد صادراتی مصر در این بازه زمانی تبدیل شده است.