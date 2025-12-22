به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که در سطح ملی، روسیه بزرگ‌ترین شریک چین در میان کشورهای اروپایی به شمار می‌رود. وی در یک نشست خبری گسترده و برنامه گفت‌وگوی مستقیم که در مجموعه گاستینی دور برگزار شد، گفت حجم مبادلات تجاری دو کشور به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده و روابط مسکو و پکن به‌صورت پایدار و در تمامی حوزه‌ها از جمله صنایع پیشرفته، علم، آموزش و اکتشافات فضایی در حال گسترش است.

در آفریقا، آبی احمد نخست‌وزیر اتیوپی و نارندرا مودی نخست‌وزیر هند پس از مذاکرات مشترک در آدیس‌آبابا، روابط تاریخی دو کشور را به سطح شراکت راهبردی ارتقا دادند. دو طرف ضمن امضای مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها، بر دو برابر شدن تعداد بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان توافق کردند.

در حوزه فضایی، آژانس فضایی مصر از پرتاب موفق و قرارگیری در مدار ماهواره علمی SPNeX خبر داد. این ماهواره که به‌طور کامل در داخل مصر توسعه یافته است، مأموریت مطالعه یونوسفر زمین را بر عهده دارد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد بخش خدمات غذایی آفریقای جنوبی در اکتبر ۲۰۲۵ با رشد درآمدی ۸.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. این رشد که بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۹ محاسبه شده، بیانگر تداوم روند بهبود اقتصادی و تغییر الگوهای مصرف در این کشور است.

در چین، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ارزش صنعت هوش مصنوعی این کشور در سال ۲۰۲۵ از ۱۴۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. توسعه سریع فناوری، نوآوری‌های پیشرفته و حمایت‌های سیاست‌گذاری، چین را به یکی از بازیگران اصلی این حوزه در سطح جهانی تبدیل کرده است.

در هند، پژوهشگران مؤسسه علوم و فناوری نانو موفق به توسعه یک روش نوآورانه برای درمان بیماری آلزایمر شده‌اند. این درمان بر پایه نانوذرات چندمنظوره طراحی شده و می‌تواند افق‌های تازه‌ای در مقابله با این بیماری بگشاید.

برزیل نیز یک برنامه ملی جدید برای تقویت حفاظت از میراث باستان‌شناسی خود راه‌اندازی کرده است. در چارچوب این برنامه، بازدیدهای فنی از منطقه سرا دا کاپیوارا مبنای تدوین سیاست‌های عمومی و مدیریت بلندمدت محوطه‌های باستانی قرار خواهد گرفت.

در جنوب شرق آسیا، دولت اندونزی ۱۵ کشور را به عنوان بازارهای اولویت‌دار گردشگری برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ معرفی کرده است. این راهبرد با هدف افزایش شمار گردشگران، طول مدت اقامت و میزان هزینه‌کرد بازدیدکنندگان تدوین شده است.

ایران نیز پیشنهاد ایجاد یک شبکه مشترک آزمایشگاه‌های علمی میان کشورهای عضو بریکس را مطرح کرده است. این ابتکار با هدف تعمیق همکاری‌های علمی و فناورانه درون‌گروهی ارائه شده است.

در پایان این گزارش، امارات متحده عربی با کسب ۲۳ مدال به کار خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان که به میزبانی دبی برگزار شد، پایان داد. این رقابت‌ها با ثبت رکوردهای جدید، ظرفیت‌های رو به رشد ورزشکاران پارالمپیکی آسیا را برجسته کرد.