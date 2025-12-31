به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، رسانههای محلی روز چهارشنبه گزارش دادند که یک قطار در نزدیکی ترنتون در ایالت کنتاکی آمریکا از ریل خارج شد و باعث آتشسوزی شیمیایی و انتشار گازهای سمی شد.
گزارشها حاکی از آن است که این حادثه حدود ساعت ۶:۳۰ صبح به وقت محلی رخ داد و بیش از ۳۰ واگن از یک قطار Chessie System و Seaboard Coast Line از ریل خارج شدند. یکی از واگنهای حامل گوگرد مذاب آتش گرفت و گاز سمی دی اکسید گوگرد آزاد کرد.
اداره آتشنشانی ترنتون اعلام کرد که به ساکنان در شعاع یک مایلی گفته شده است که خانههای خود را ترک کنند یا با خاموش کردن سیستمهای گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع خود، در محل خود پناه بگیرند.
تاکنون هیچ گونه آسیبی گزارش نشده است. بزرگراه ۴۱ ایالات متحده همچنان بسته است و عملیات پاکسازی ادامه دارد.
علت خروج قطار از ریل در دست بررسی است.
