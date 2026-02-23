۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

خروج قطار از ریل در ایستگاه پیشوا بدون تلفات پایان یافت

پیشوا-قطاری که در ایستگاه پیشوا از ریل خارج شده بود، به ریل بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیگیری های خبرنگار مهر، قطاری که در ایستگاه پیشوا از ریل خارج شده بود، با انجام عملیات فنی و ایمن‌سازی مسیر، دوباره روی ریل قرار گرفت.

طبق پیگیری های خبرنگار مهر، این حادثه بدون تلفات جانی رخ داده و به هیچ‌یک از مسافران یا کارکنان آسیبی وارد نشده است.

مسئولان راه‌آهن همچنین اعلام کردند: پس از بررسی‌های لازم، حرکت قطارها در این مسیر به وضعیت عادی بازگشته و در حال حاضر مشکلی در تردد ریلی وجود ندارد.

جزئیات بیشتر درباره علت خروج قطار از ریل هنوز اعلام نشده و بررسی‌های فنی برای مشخص شدن عامل حادثه ادامه دارد.

* عکس تزئینی است.

