پرواز «پرنده آتشین» با ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «پرنده آتشین» به رهبری مهمان حامد گارسچی روزهای نوزدهم و بیستم دی در تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

در این برنامه، سوئیت «پرنده آتشین» (نسخه ۱۹۱۹) اثر ایگور استراوینسکی به‌عنوان بخش اصلی کنسرت اجرا می‌شود؛ اثری شاخص از موسیقی قرن بیستم که جایگاهی ویژه در رپرتوار سمفونیک جهان دارد.

همچنین سوئیت‌های شماره ۱ و ۲ «پیر گینت» اثر ادوارد گریگ، از دیگر قطعات این کنسرت است که با فضاسازی‌های روایی و ملودی‌های آشنا، از محبوب‌ترین آثار موسیقی رمانتیک اروپا به شمار می‌رود.

بلیت‌فروشی «پرنده آتشین» از طریق سامانه «هنرتیکت» در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.