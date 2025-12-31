جشن آستان عباسی به مناسبت سالروز ولادت امام جواد (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان مقدس عباسی جشن مرکزی سالانه خود را به مناسبت سالروز ولادت امام جواد (علیه السلام) در کربلای معلی برگزار کرد.

این مراسم که در صحن باب القبله حرم حضرت عباس (ع) برگزار شد، با حضور افضل الشامی، عضو هیئت مدیره آستان عباسی و تعدادی از مسئولان آن، و همچنین جمع کثیری از زائران همراه بود.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه شیخ علی موحان، از روحانیون شیعی عراق سخنان تولیت آستان مقدس عباسی را ایراد کرد. وی سخنرانی خود را با تبریک به حاضران و امت اسلامی به مناسبت سالروز ولادت‌های رجبیه ائمه معصومین (علیهم السلام) آغاز کرد.

شیخ موحان در سخنرانی خود به جنبه‌هایی از زندگی امام جواد (ع) و فضائل ایشان و نقش این امام همام در تثبیت ارزش‌های اسلامی و نشر علوم و معارف و تعالیم اسلامی پرداخت.

سید عقیل الیاسری، عضو کمیته مرکزی جشن‌های آستان عباسی در این باره گفت: فعالیت‌های جشن مرکزی شامل برنامه‌های متنوعی از جمله ایراد سخنرانی‌های جشن، قصاید شعری و سرودهای ویژه این مناسبت مبارک بود.

وی افزود: این مراسم با تجلیل از برندگان مسابقه فرهنگی الکترونیکی ویژه این مناسبت که توسط تولیت آستان عباسی برگزار شده بود و منجر به برنده شدن ۱۰ شرکت‌کننده شد، به پایان رسید.

آستان عباسی اهتمام ویژه‌ای به برپایی برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، آگاهی‌بخش و جشن‌ها در مناسبت‌های دینی که یاد و خاطره ائمه اهل بیت (علیهم السلام) را زنده نگه می‌دارد، دارد.