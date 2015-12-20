حضور ۳ میلیون زائر در حرمین عسکریین در سامراء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سومریه نیوز، شیخ «ستار المرشدی» تولیت آستان حرم مطهر امامین عسکریین (علیهم السلام) از حضور میلیونی زائران به منظور بزرگداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) خبر داد. وی با بیان اینکه این میزان زائر نخستین نوع خود در تاریخ به شمار می رود پیش بینی کرد شمار زائران به سه میلیون نفر برسد.

شیخ ستار المرشدی گفت: آستان حرم مطهر امامین عسکریین (علیهم السلام) برای اولین بار در تاریخ خود شاهد حضور میلیونی محبان اهل بیت (علیهم السلام) است که به منظور بزرگداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) گردهم آمده اند.

المرشدی افزود: بارگاه مطهر امام حسن عسکری (ع) تا این لحظه شاهد حضور بیش از دو میلیون زائر بوده است و اطلاعات از ادامه عزیمت زائران به سمت سامراء حکایت دارد و پیش بینی می شود شمار زائران به بیش از سه میلیون زائر برسد.

شیخ سامی المسعودی معاون اوقاف شیعیان عراق نیز اعلام کرد: بیش از سه میلیون زائر به مناسبت بزرگداشت شهادت امام حسن عسکری(ع) به شهر سامراء وارد شده اند.

لازم به ذکر است هرساله صدها هزار نفر از محبان اهل بیت (علیهم السلام) در هشتم ماه ربیع الاول، به منظور پاسداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت در حرم مطهر آن امام همام در سامراء جنوب استان صلاح الدین حاضر می شوند.