به گزارش خبرگزاری مهر، آستان مقدس عباسی مجلس عزاداری وفات حضرت ام‌البنین (علیها السلام) را با حضور هزاران عزادار در صحن مطهر برگزار کرد.

این مراسم به همت واحد خطابه حسینی وابسته به آستان مقدس عباسی برگزار شد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

در این مجلس، شیخ احمد الربیعی سخنرانی را ایراد کرد و در آن به زندگی حضرت ام‌البنین (علیها السلام)، فداکاری‌ها و مواضع ایشان در حمایت از دین اسلام پرداخت. سخنرانی شامل موضوعاتی از جمله جایگاه زنان در اسلام و نقش مهم آنان در جامعه بود و همچنین احادیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) بیان شد که بر نقش زنان در تاریخ اهل بیت (علیهم السلام) تأکید دارد.

همچنین، ملأ باسم کربلایی به خواندن اشعار و مراثی حسینی پرداخت که ویژه وفات حضرت ام‌البنین (علیها السلام) بود و جمع کثیری از زائران حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) در این مراسم حضور یافتند.

آستان مقدس عباسی با هدف نشر پیام، تعالیم و پیروی از راه و منش اهل بیت (علیهم السلام) اهتمام ویژه‌ای به برگزاری مناسبت‌های دینی دارد.

فاطمه بنت حِزام مشهور به اُمّ‌الْبَنین (درگذشته ۶۴ ق) از همسران امام علی (ع) و مادر حضرت عباس (ع) و سه برادر دیگر ایشان بود که هر چهار تن در روز عاشورا به شهادت رسیدند. پس از واقعه کربلا، ام‌البنین روزها به قبرستان بقیع می‌رفت و برای امام حسین (ع) و فرزندانش سوگواری می‌کرد.

عالمان شیعه شجاعت، فصاحت و علاقه ام‌البنین به اهل‌بیت (ع) به‌ویژه امام حسین (ع) را ستوده و از او به نیکی یاد کرده‌اند. به‌گفته شهید ثانی و عبدالرزاق مُقَرَّم، ام‌البنین به خاندان پیامبر (ص) محبت شدیدی داشت و خود را وقف خدمت به آنان کرده بود؛ به‌همین دلیل اهل‌بیت نیز برای او احترام ویژه قائل بودند و در روزهای عید، نزد او می‌رفتند.