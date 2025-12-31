  1. جامعه
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

داروهای تاریخ مصرف گذشته در تهران توقیف شد

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از کشف داروهای تاریخ مصرف گذشته و تقلبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالوهاب علایی گفت: پیرو خبر دریافتی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر شناسایی یک محموله داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته در محدوده کلانتری ۱۵۱ یافت آباد، تیم عملیات کلانتری برای پیگیری موضوع وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با حضور تیم عملیات و بررسی‌های بیشتر در محل نگهداری داروها پنج تریلی که حامل داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته بودند، کشف شد و در ادامه مشخص شد متهمان سعی داشتند با برچسب‌های جعلی در بازار توزیع کنند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: این افراد فاقد پروانه بهداشت بودند و تمام اقدامات آنها غیرقانونی صورت می‌گرفته و قبل از هرگونه اقدامی تمامی متهمان و افراد مرتبط به این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

عبدالوهاب علایی خاطرنشان کرد: متهمان با این اقدامات متقلبانه، باعث به خطر افتادن جان شهروندان می‌شدند که در این خصوص با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6708644

