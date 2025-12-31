به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص سیاست‌های جدید ارزی دولت بیان کرد: وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و نظارت بر بانک‌هاست.

وی افزود: برگشت من به بانک مرکزی به این علت بود که شرایط را برای خدمت فراهم دیدم به کشور نیاز به به تلاش همه قوا دارد تا بتوانیم شرایط موجود اقتصادی را ساماندهی کنیم.

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: به مردم قول می‌دهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم؛ کنترل تورم وظیفه ماست و دلیل تورم نیز کسری بودجه می‌باشد که باید کنترل شود. بنده با بانک‌های ناتراز برخورد می‌کنم.

همتی گفت: معیشت مردم برای ما در اولویت است و این مسئله را پیگیری می‌کنیم. در برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را به تدریج جمع کنیم که خود این از دلایل ناترازی است. به مردم قول می‌دهم بازار ارز به ثبات می‌رسد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معیشت مردم بسیار مهم است و بانک مرکزی آن را به‌عنوان اولویت اصلی خود در کمک به سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد کرد، متذکر شد: حتماً فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را جمع خواهیم کرد. یکی از دلایل اصلی التهابات در بازار ارز، چندنرخی بودن، رانت، فساد و سفته‌بازی است که در آن رخ می‌دهد. حتماً این وضعیت را سر و سامان خواهم داد.

وی افزود: به مردم قول می‌دهم تمام تلاشم را می‌کنم تا ان‌شاءالله ثبات را در بازار ارز به وجود آید و حتماً هماهنگی بین بازارها را مدنظر خواهم داشت. بازار مالی یک بازار وسیع‌تر است و هماهنگی سیستم پولی با بازار سرمایه برقرار خواهد شد.

همتی بیان کرد: ثبات و توسعه بازار سرمایه جز اهدافم است و حتماً به بازار سرمایه کمک خواهم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت ارز شرکت‌های نفتی و فولادی و تعلل آنان در این زمینه، تصریح کرد: مطمئن باشید همه را برمی‌گردانم؛ شک نکنید برخورد خواهم کرد، تجربه نشان داده که این‌ها را پیگیری خواهم کرد و اگر کسی ارز نیاورده باشد حتماً برمی‌گرداند مگر اینکه نرخ‌ها را به قدری پایین آورده باشید که برای صادرکننده به صرفه نباشد که ارز را برگرداند که آن موارد هم پیگیری می‌شود.

وی بیان کرد: به تدریج ارز را تک‌نرخی خواهیم کرد ولی قطعاً تک‌نرخی شدن ارز روی قیمت کالاها اثر خواهد داشت، من قبلاً هم گفته بودم که علی‌رغم اینکه قیمت ارز را پایین نگه داشته‌اید اما قیمت کالاها باز هم افزایش داشته است تک‌نرخی شدن ارز باید با تدبیر انجام شود.

همتی گفت: اگر قرار است ارز ترجیحی برداشته شود باید مابه‌التفاوت آن برای مردم جبران شود حالا یا از طریق کالابرگ یا از روش دیگر اما در هر صورت نمی‌توان بی‌محابا ارز ترجیحی را برداشت.

وی با اشاره به بانک‌های ناتراز خاطرنشان کرد: برخورد با بانک‌های ناتراز که عامل مهم تورم در کشورمان هستند و همچنین مدیریت یکپارچه ارز در شرایط تحریمی، بحث‌های مهمی هستند که ان‌شاءالله در روزهای آینده بیشتر با شما و مردم عزیز در مورد آنها صحبت خواهم کرد.

همتی گفت: با تمام وجود وقتم را برای این کار مهم می‌گذارم و ان‌شاءالله در روزهای آینده مردم عزیزمان خواهند دید که این ثبات را به اقتصاد کشور بازمی‌گردانیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌های اخیر با اصناف و فعالان اقتصادی، ادامه داد: محور صحبت‌ها ثبات بازار بود و بازار هم به دنبال ثبات اقتصادی است. درباره نرخ ارز صحبت نمی‌کنم؛ مسئول نرخ‌گذاری نباید بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی باید از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند.

وی گفت: کانال یا دالانی برای نرخ ارز تعیین می‌شود که در این دالان بر اساس روند اقتصاد کشور حرکت و بر اساس آن روند، ثبات به نرخ ارز داده شود. حفظ و تقویت ذخایر ارزی مهم‌تر از مداخلات است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: تجربه سال‌های ۹۸ و ۹۹ در بانک مرکزی را دارم که با وجود مشکلات شدید درآمد ارزی که کمترین درآمد وصولی ما در همین سال‌ها بود و کمتر از ۱۰ میلیارد دلار می‌شد اما با مدیریت اصولی توانستیم ۱.۵ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس اضافه کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریمی، مدیریت بازار ارز اصولی دارد و این کار انجام خواهد شد. از صرافی‌ها کمک گرفته می‌شود چرا که آن‌ها شبکه مویرگی عظیمی هستند که متأسفانه در حال حاضر از آنان غفلت شده و قرار است دوباره احیا شوند و ان‌شاءالله ثبات و آرامش در بازار ارز برقرار خواهد شد.

همتی در پاسخ به پرسشی درباره گلایه‌های صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز به کشور، تصریح کرد: گلایه‌ها درست است و این مسائل را برطرف خواهیم کرد. حتماً سازوکاری ایجاد می‌کنیم که همه فعالان اقتصادی ارزهایشان را به داخل کشور بیاورند. مقرراتی که تدوین شده دست و پاگیر است. یکی از برنامه‌های ما جمع‌آوری سامانه‌های اضافه است. طی یکی دو هفته آینده برنامه‌های اصلی خود را اعلام خواهم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، اظهار کرد: فرایند گزیر برای هر مؤسسه‌ای یک ضوابطی دارد که بر اساس همان قوانین کار برخورد با مؤسسات و بانک‌های ناتراز را پیگیری خواهم کرد. بسیاری از بانک‌های ما متأسفانه ناتراز هستند و این ناترازی تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی و نقدینگی مازاد به تورم و در نهایت به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند.

وی با بیان اینکه ریشه همه این مشکلات در همان ناترازی بانک‌هاست که از کارهای اصلی ما ساماندهی این وضعیت است، گفت: مؤسسه ملل هم استثنا نیست. هنوز اطلاعات و آمار مشکلات این مؤسسه را ندارم چون امروز قرار است به بانک مرکزی بروم و کار را تحویل بگیرم اما حتماً راجع بهش تصمیمات مقتضی خواهیم گرفت.

همتی با تاکید بر اینکه به مجلس و تصمیم‌های آنان احترام می‌گذارم و با نمایندگان مجلس مشورت خواهم کرد، ادامه داد: اما باید مسائل اقتصادی را بر پایه آنچه درست می‌دانم، علم اقتصاد، شرایط کشور و تجربه خودم مدیریت کنم. تاکنون چندین مورد ارائه ارز ترجیحی داشتیم که درنهایت دوباره احیا شد و یا شوک قیمتی ایجاد کرد؛ این روند به از دست رفتن ذخایر بانک مرکزی منجر شد.

وی یادآور شد: ارز ترجیحی باعث از بین رفتن ذخایر و بالابردن قیمت‌های دستوری ارز شد و مردم قیمت کالاها را با وجود تفاوت قیمت بازار آزاد با ترجیحی، به‌روز می‌گیرند. بازار آزاد ارز به صورت مارجین برای اقتصاد عمل می‌کند و با وجود اینکه برخی انکار می‌کنند، حقیقت این است که این تفاوت‌ها نوسانات قیمتی را تشدید می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نباید بگذاریم فاصله‌های قیمتی موجب نوسانات روزانه ارز و تورم کالاها شود. در حال حاضر قیمت‌های گوشت، مرغ، روغن و برنج در بازار به دلیل ترجیحی بودن ارز افزایش یافته است. هدف و راهکار اصلی، ایجاد یکپارچگی بازار است که حتماً این کار را انجام خواهم داد.

همتی درباره حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: با بررسی شرایط، ضوابط و موقعیت کالاها، موقعیت ذخایر برای ارز ترجیحی تصمیم خواهیم گرفت. مطمئناً تصمیمی اتخاذ نمی‌کنیم که به بی‌ثباتی یا التهاب قیمت‌ها منجر شود و این تصمیمات حتماً بر اساس بررسی‌های دقیق خواهد بود.