دریافت 11 MB کد خبر 6708693 https://mehrnews.com/x3b387 ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳ کد خبر 6708693 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳ آیا وام ازدواج جوانان حذف میشود؟ توضیحات پورمحمدی رئیس سازمان برنامه بودجه درباره علت نیامدن وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵ را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط فتحی: تعلل در پرداخت تسهیلات، اعتماد عمومی را کاهش میدهد حذف وام ازدواج از بودجه ۱۴۰۵ تکذیب شد؛ حمایت مالی از جوانان ادامه دارد اختصاص منابعی در بودجه ۱۴۰۵ برای بنزین، ارز کالاهای اساسی و خرید گندم پنج هزار و ۳۹۳ زوج در صف وام ازدواج هستند برچسبها وام ازدواج پرداخت وام ازدواج وام هیئت دولت
نظر شما