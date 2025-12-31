دریافت 11 MB
کد خبر 6708693
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

آیا وام ازدواج جوانان حذف می‌شود؟

آیا وام ازدواج جوانان حذف می‌شود؟

توضیحات پورمحمدی رئیس سازمان برنامه بودجه درباره علت نیامدن وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵ را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید