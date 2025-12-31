به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحی شامگاه سهشنبه در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان فامنین با انتقاد از نحوه ارائه خدمات بانکی به مردم، بهویژه در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال، اظهار کرد: نباید محدودیت زمانی یا منابع، بهانهای برای تأخیر در پرداخت تسهیلات باشد و این مشکلات باید در کوتاهترین زمان ممکن رفع شود تا جوانان بتوانند از این امکانات بهرهمند شوند.
وی با اشاره به نارضایتی عمومی نسبت به تأخیرها و پیچیدگیهای دریافت وامها افزود: استمرار این وضعیت موجب کاهش اعتماد عمومی به بانکها و دستگاههای اجرایی میشود و لازم است تغییرات جدی در روند پرداخت تسهیلات اعمال شود.
فتحی از برنامهریزی برای رتبهبندی بانکهای شهرستان و تشویق آنها به بهبود عملکرد خبر داد و گفت: با تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، مشکلات موجود باید بهسرعت برطرف شود تا جوانان بتوانند از تسهیلات پیشبینیشده استفاده کنند.
فرماندار فامنین در پایان تأکید کرد: شرایط کنونی فرصتی ارزشمند برای خدمترسانی مؤثر به جوانان و ارتقای شاخصهای اجتماعی شهرستان فامنین است.
گفتنی است؛ این جلسه با هدف بررسی وضعیت و مشکلات پرداخت تسهیلات در حوزههای فرزندآوری، مسکن و اشتغال در سطح شهرستان برگزار شد.
