فتحی: تعلل در پرداخت تسهیلات، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد

همدان-فرماندار فامنین گفت: تأخیر و سختگیری در پرداخت وام‌ها موجب کاهش اعتماد عمومی به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی شده و نیازمند تغییر جدی در عملکرد شبکه بانکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحی شامگاه سه‌شنبه در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان فامنین با انتقاد از نحوه ارائه خدمات بانکی به مردم، به‌ویژه در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال، اظهار کرد: نباید محدودیت زمانی یا منابع، بهانه‌ای برای تأخیر در پرداخت تسهیلات باشد و این مشکلات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود تا جوانان بتوانند از این امکانات بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به نارضایتی عمومی نسبت به تأخیرها و پیچیدگی‌های دریافت وام‌ها افزود: استمرار این وضعیت موجب کاهش اعتماد عمومی به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌شود و لازم است تغییرات جدی در روند پرداخت تسهیلات اعمال شود.

فتحی از برنامه‌ریزی برای رتبه‌بندی بانک‌های شهرستان و تشویق آن‌ها به بهبود عملکرد خبر داد و گفت: با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، مشکلات موجود باید به‌سرعت برطرف شود تا جوانان بتوانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

فرماندار فامنین در پایان تأکید کرد: شرایط کنونی فرصتی ارزشمند برای خدمت‌رسانی مؤثر به جوانان و ارتقای شاخص‌های اجتماعی شهرستان فامنین است.

گفتنی است؛ این جلسه با هدف بررسی وضعیت و مشکلات پرداخت تسهیلات در حوزه‌های فرزندآوری، مسکن و اشتغال در سطح شهرستان برگزار شد.

