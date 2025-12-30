حذف وام ازدواج از بودجه ۱۴۰۵ تکذیب شد؛ حمایت مالی از جوانان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی با انتشار متنی در شبکه ایکس، با ذکر این نکته که شایعه حذف وام ازدواج صحت ندارد، نوشت: این وام از منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود و ربطی به قانون بودجه ندارد. هیچ الزام قانونی برای حذف آن در لایحه فعلی وجود ندارد و جوانان و خانواده‌ها نگرانی نداشته باشند.



وی افزود: تبصره ۱۵ بند ۳ بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۲۰,۰۷۰ همت برای وام قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و خرید با ساخت مسکن اختصاص داده بود و این مبلغ در بودجه ۱۴۰۵ ابقاء شده است.



معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه مجلس می‌تواند مبلغ وام را تغییر دهد، اما فعلاً وام ازدواج پابرجاست، یادآور شد: تعبیر اشتباه به دلیل عدم اشاره مستقیم در تبصره‌ها ایجاد شد. علی‌الحساب مبلغ سال گذشته برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.



وی اضافه کرد: خوشبین هستیم کمیسیون فرهنگی توجه ویژه‌ای به وام ازدواج داشته باشد و تلاش کنیم مبلغ آن افزایش یابد تا حمایت واقعی از جوانان ادامه یابد.



بنابر اعلام رحیمی، تا پایان آذرماه، ۴۹۴ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است. مسیر ازدواج و تشکیل زندگی مشترک هموار است و دولت طبق قوانین مصوب مجلس کنار جوانان خواهد بود.