اختصاص منابعی در بودجه ۱۴۰۵ برای بنزین، ارز کالاهای اساسی و خرید گندم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یوسفی در توضیح جلسه پیش از ظهر امروز چهارشنبه (۱۰ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به بررسی جدول ۱۴، موسوم به جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز ابتدا اختصاص منابع برای خرید تضمینی گندم و تأمین آرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محور دوم، تأمین منابع لازم برای مابه‌التفاوت بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی و محور سوم، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، اعم از نهاده‌های تولیدی مانند خوراک دام و طیور و کالاهای مصرفی خانوار است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره بنزین گفت: منابع لازم برای تأمین مابه‌التفاوت بنزین تولیدی و مصرفی کشور پیش‌بینی شد. اگرچه ارقام جزئی متفاوت است، اما در مجموع، این موضوع با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون همراه بود.

یوسفی با اشاره به موضوع ارزترجیحی، یادآور شد: کمیسیون تلفیق با اختصاص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات و تأمین کالاهای اساسی موافقت کرد که از نظر ریالی معادل حدود ۵۰۷ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه این میزان ارز ترجیحی پاسخگوی نیاز کامل کشور نیست، یادآور شد: عملکرد امسال نشان می‌دهد که تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته و مصوبه سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲ میلیارد دلار بوده است، بنابراین عدد ۸.۸ میلیارد دلار قطعاً کفایت نمی‌کند و این موضوع باید در ادامه بررسی‌ها اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: در مجموع، پیش‌بینی منابع مابه‌التفاوت بنزین، اختصاص ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و تأمین نان و آرد و نیز تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

یوسفی با تاکید بر نحوه اجرای این مصوبات، افزود: منابع باید به‌درستی مدیریت شده و به ذی‌نفع نهایی برسد تا از سوءاستفاده سوداگران جلوگیری شود. دولت باید برنامه مشخص و شفافی ارائه کند و مجلس با هر تصمیم عجولانه‌ای که منجر به افزایش هزینه تمام‌شده خانوار شود، مخالف است.

یوسفی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات فشرده کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق حتی در روزهایی که تهران تعطیل است نیز به‌صورت سه‌شیفته فعال بوده و هم‌زمان با برگزاری جلسات صحن علنی، بررسی لایحه بودجه و پیشنهادها در کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن ادامه دارد. در روزهای آینده نیز با وجود حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، این روند متوقف نخواهد شد.