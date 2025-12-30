پنج هزار و ۳۹۳ زوج در صف وام ازدواج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زرنگ صبح سه شنبه در شورای هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی با تشریح آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزند آوری در خراسان جنوبی، به ارائه توضیحاتی درباره میزان پرداختها، صف انتظار متقاضیان و چالشهای موجود در این حوزه پرداخت.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی، اظهار کرد: تا پایان آبانماه ۱۴۰۴، شبکه بانکی خراسان جنوبی حدود ششدهم همت تسهیلات در حوزه فرزند آوری پرداخت کرده است.
زرنگ در تشریح آمار پروندهها افزود: از ابتدای سال تا پایان آبانماه ۱۴۰۴، در مجموع پنج هزار و ۶۷۵ پرونده در حوزه تسهیلات فرزندآوری و چهار هزار و ۶۱۸ پرونده در حوزه تسهیلات ازدواج در استان تشکیل و پرداخت شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشها درباره علت تداوم صف انتظار دریافت تسهیلات اظهار کرد: در حال حاضر در سطح کشور بیش از ۹۰۰ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرضالحسنه حمایتی قرار دارند و علت اصلی این موضوع محدودیت منابع قرضالحسنه و سهمیههایی است که بانک مرکزی بر اساس منابع و مصارف هر استان تعیین میکند.
وی ادامه داد: یکی از اعتراضات و مطالبات همیشگی ما این بوده که سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید متناسب با نرخ باروری و شرایط جمعیتی هر استان تعیین شود.
زرنگ با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای افزایش سهمیه استان گفت: پیگیریهای مستمری از سوی استاندار خراسان جنوبی و مجموعه شبکه بانکی در نشستها و رایزنیها با مسئولان بانک مرکزی انجام شده و این مذاکرات همچنان ادامه دارد. امیدواریم با افزایش سهمیه ماهانه استان، بخشی از صف انتظار متقاضیان کاهش پیدا کند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی همچنین به دلایل افزایش صف انتظار در ماههای پایانی سال اشاره کرد و گفت: طبق تجربه سالهای گذشته، در دو ماه پایانی سال و همزمان با تصویب قانون بودجه در مجلس، تعداد ثبتنام متقاضیان افزایش پیدا میکند و در این مقاطع، افراد برای تشکیل پرونده به بانکها مراجعه میکنند، اما محدودیت منابع باعث ایجاد انباشت متقاضیان در صف انتظار میشود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی یکی دیگر از عوامل آماری صف انتظار را مسائل سامانهای دانست و افزود: در برخی موارد، تسهیلات پرداخت شده اما به دلیل سهلانگاری یا تأخیر در ثبت اطلاعات در سامانههای بانک مرکزی، پرداخت بهصورت سیستمی ثبت نشده و همین موضوع موجب افزایش ظاهری صف انتظار میشود.
زرنگ درباره افراد در صف انتظار وام ازدواج و فرزند آوری گفت: ۱۳ هزار و ۹۴۴ نفر درصف وام فرزند آوری و پنج هزار و ۳۹۳ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی درباره طرح برخی از سخنان درباره حذف وام ازدواج از قانون بودجه افزود: بر اساس قانون جوانی جمعیت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تکلیف قانونی بانکها است و در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: منابع سپردههای کوتاهمدت استان از ۱۱.۷ همت در آبان ۱۴۰۳ به ۱۵ همت در پایان آبان ۱۴۰۴ رسیده که معادل رشد ۲۹.۱ درصدی است.
زرنگ یادآور شد: همچنین منابع سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت استان از ۱۵.۷ به ۲۲.۸ همت افزایش یافته که نشاندهنده رشد نزدیک به ۴۶ درصدی است.
