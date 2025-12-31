ضرورت توجه به فرهنگ و حمایت از نخبگان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالهی عصر چهارشنبه در نشست فرهیختگان و فعالان فرهنگی چهارمحال و بختیاری که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، ضمن تبریک میلاد امام جواد (ع) اظهار کرد: هدف اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به عدالت اجتماعی، اقتدار ملی، تشکیل جامعه اسلامی و تحقق تمدن اسلامی بوده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای عظیم فرهنگی و دینی استان گفت: تحقق کامل این اهداف نیازمند توجه ویژه به حوزه فرهنگ است. عبدالهی همچنین خاطرنشان کرد: علمای کشور از نظر معیشتی در تنگنا قرار دارند و توجه جدی به حوزههای علمیه ضروری است.
ضرورت ایجاد فرصت برای نخبگان دانشگاهی جهت عضویت در هیأت علمی
در ادامه این نشست، عباس قنبری عدیوی، رئیس بنیاد ایرانشناسی شعبه چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه این استان دارای پیشینهای چند هزار ساله در عرصه تمدنی و فرهنگی است، افزود: ۹۰ درصد جمعیت استان باسواد هستند و در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار دانشجو و ۲۵۰ هزار دانشآموز در مراکز آموزشی مشغول به تحصیلاند. وی با اشاره به تعداد کمتر از هزار عضو هیأت علمی در دانشگاههای استان، این رقم را بسیار پایین دانست.
قنبری عدیوی با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت برای نخبگان دانشگاهی جهت عضویت در هیأت علمی گفت: شهرکرد فاقد کتابخانه استاندارد است و بسیاری از شهرستانهای استان نیز از امکاناتی همچون کتابخانه، فرهنگسرا و نگارخانه محروماند.
وی با اشاره به موفقیتهای مردمان چهارمحال و بختیاری در عرصههای مختلف تصریح کرد: با وجود این ظرفیتها، توجه کمتری نسبت به این استان صورت گرفته و لازم است نگاه جدیتر و حمایت بیشتری اعمال شود.
این فعال فرهنگی ادامه داد: بسیاری از سازمانهای فرهنگی استان، از جمله بنیاد ایرانشناسی، فاقد ساختمان اداری هستند. همچنین تیراژ کتاب در کشور به کمتر از صد نسخه کاهش یافته و حمایت جدی از ناشران باید در دستور کار قرار گیرد.
قنبری عدیوی در پایان تأکید کرد: فرهنگ قلب هر ملت است و ضروری است برای نخستینبار در استان چهارمحال و بختیاری، منطقه ویژه فرهنگ و هنر ایجاد شود.
