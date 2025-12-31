عدالت آموزشی میراثی برای فردای روشن

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، عصر چهارشنبه در نشست توسعه عدالت آموزشی که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، اظهار کرد: عدالت آموزشی در دولت سیزدهم چون خورشیدی بر افق محرومیتها میتابد و مدارس در دل روستاها و کوهستانها جوانه میزنند تا هیچ کودکی از نور دانایی بیبهره نماند.
وی افزود: صدای معلم در کلاسهای ساده اما پر از امید، همسنگ ناقوس آزادی طنینانداز میشود و مردم و خیرین در کنار دولت پلهای دانایی را بنا میکنند تا شکافهای طبقاتی از میان برداشته شود. به گفته خدادادی، آموزش دیگر امتیاز نیست بلکه حقی همگانی است که به عنوان میراثی برای آینده روشن ایران باقی خواهد ماند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به وضعیت آموزشی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ۲۰۴ هزار و ۳۴۹ دانشآموز در قالب ۹۵۶۸ کلاس درس و ۲۶۷ آموزشگاه با همراهی ۱۴۲۲ همکار فرهنگی، پایههای اصلی تعلیم و تربیت را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: پوشش تحصیلی در سال جاری در دوره ابتدایی ۹۹.۱۱ درصد، در متوسطه اول ۹۵.۳۷ درصد و در متوسطه دوم ۹۲.۷۳ درصد است که نشاندهنده رشد قابل توجه آموزش در استان میباشد.
خدادادی در پایان تأکید کرد: عدالت آموزشی باید همچنان محور سیاستهای دولت باقی بماند تا هیچ دانشآموزی از فرصت یادگیری محروم نشود.
