به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که نیروهای موسوم به ائتلاف بین‌المللی تحت فرماندهی آمریکا هفته آینده از پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار خارج می‌شوند.

بر اساس این گزارش، فرماندهی عملیات مشترک عراق با بیان اینکه کشورش سال ۲۰۲۵ شاهد موفقیت‌های امنیتی قابل توجه و کاهش چشمگیر فعالیت گروه‌های تروریستی بوده است، تأیید کرد که نیروهای ائتلاف بین‌المللی ظرف یک هفته خروج از پایگاه هوایی عین الاسد را آغاز خواهند کرد.

سرتیپ «قیس المحمداوی» معاون فرمانده عملیات مشترک عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که «نیروهای امنیتی عراق امسال ۳۹ تروریست را در حملات پهپادی کشتند و میزان نفوذ از مرزهای عراق به صفر درصد رسیده است.

وی تصریح کرد که در سال ۲۰۲۶ تکمیل انتقال مسئولیت‌های امنیتی در استان‌های باقی‌مانده به وزارت کشور انجام خواهد شد و هماهنگی امنیتی با نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان برای حفظ امنیت در مناطق مورد مناقشه ادامه خواهد یافت.

«حسین علاوی» مشاور نخست وزیر عراق هم تأیید کرد که ارتش عراق در روزهای آینده مقر ائتلاف بین‌المللی را در پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار تحویل خواهد گرفت.

او همچنین توضیح داد که دولت عراق متعهد به توسعه روابط دفاعی با آمریکا در پرتو توافقنامه چارچوب راهبردی و همچنین روابط با کشورهای دوست به گونه‌ای است که امنیت ملی عراق را تقویت کند.

علاوی خاطرنشان کرد: پس از توافق عراق با کشورهای ائتلاف بین‌المللی برای پایان دادن به مأموریت آنها در سپتامبر ۲۰۲۴، کار بر روی اجرای این توافق در سپتامبر ۲۰۲۵ با پایان دادن رسمی به مأموریت و انتقال به روابط دوجانبه در مرحله اول آغاز شد.

این مقام ارشد نظامی عراق تصریح کرد: کنترل پایگاه نظامی عین الاسد از سوی نیروهای عراقی، فصل مهمی از جنگ علیه باندهای تروریستی داعش را به پایان می‌رساند.

مشاور نخست وزیر عراق تأکید کرد که بغداد برای تکمیل مرحله دوم پایان دادن به ماموریت ائتلاف بین المللی در عراق در سپتامبر ۲۰۲۶ تلاش خواهد کرد.