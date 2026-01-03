المسلماوی: خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عین الاسد گامی مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، فراس المسلماوی، سخنگوی ائتلاف بازسازی و توسعه عراق، خروج ائتلاف بین‌المللی علیه داعش از پایگاه عین الاسد در استان الانبار را گامی مهم و نشانه‌ای از حرکت به سوی مرحله‌ای متوازن‌تر در توسعه پرونده امنیتی توصیف کرد.

المسلماوی گفت: خروج ائتلاف بین‌المللی ضد داعش از پایگاه عین‌الاسد و دیگر پایگاه‌ها و تحویل کامل آن‌ها به نیروهای مسلح عراق، گامی مهم در راستای تثبیت حاکمیت ملی و افزایش اعتماد به نهادهای نظامی و نیروهای امنیتی عراق محسوب می‌شود.

سخنگوی این ائتلاف که ریاست آن بر عهده محمد شیاع السودانی است افزود: این گام نشان می‌دهد که عراق در حال حرکت به سوی مرحله‌ای متوازن‌تر در توسعه پرونده‌های امنیتی بر پایه شراکتی مبتنی بر همکاری و هم‌افزایی با جامعه بین‌المللی است که با منافع عالی عراق و الزامات ثبات منطقه‌ای در یک راستا قرار دارد.

پیش از این قیس المحمداوی معاون فرماندهی عملیات مشترک عراق ضمن اعلام اینکه توافق برای پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی ۳ ماه پیش نهایی شده است گفت که در حال حاضر هیچ نیرویی از ائتلاف در فرماندهی عملیات مشترک حضور ندارد و پایگاه عین الاسد نیز در حال تخلیه کامل و تحویل به نیروهای امنیتی عراق است و این روند هفته آینده تکمیل خواهد شد.

المحمداوی تاکید کرد که دولت عراق به جای حضور نظامی مستقیم، به سمت امضای یادداشت‌های تفاهم و توافقنامه‌های بین‌المللی با آمریکا، بریتانیا و فرانسه حرکت کرده و تأمین امنیت صحرای عراق به سطح پیشرفته‌ای رسیده است.