۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

المسلماوی: خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عین الاسد گامی مهم است

سخنگوی ائتلاف بازسازی و توسعه عراق، خروج ائتلاف بین‌المللی علیه داعش از پایگاه عین الاسد در استان الانبار را گامی مهم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، فراس المسلماوی، سخنگوی ائتلاف بازسازی و توسعه عراق، خروج ائتلاف بین‌المللی علیه داعش از پایگاه عین الاسد در استان الانبار را گامی مهم و نشانه‌ای از حرکت به سوی مرحله‌ای متوازن‌تر در توسعه پرونده امنیتی توصیف کرد.

المسلماوی گفت: خروج ائتلاف بین‌المللی ضد داعش از پایگاه عین‌الاسد و دیگر پایگاه‌ها و تحویل کامل آن‌ها به نیروهای مسلح عراق، گامی مهم در راستای تثبیت حاکمیت ملی و افزایش اعتماد به نهادهای نظامی و نیروهای امنیتی عراق محسوب می‌شود.

سخنگوی این ائتلاف که ریاست آن بر عهده محمد شیاع السودانی است افزود: این گام نشان می‌دهد که عراق در حال حرکت به سوی مرحله‌ای متوازن‌تر در توسعه پرونده‌های امنیتی بر پایه شراکتی مبتنی بر همکاری و هم‌افزایی با جامعه بین‌المللی است که با منافع عالی عراق و الزامات ثبات منطقه‌ای در یک راستا قرار دارد.

پیش از این قیس المحمداوی معاون فرماندهی عملیات مشترک عراق ضمن اعلام اینکه توافق برای پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی ۳ ماه پیش نهایی شده است گفت که در حال حاضر هیچ نیرویی از ائتلاف در فرماندهی عملیات مشترک حضور ندارد و پایگاه عین الاسد نیز در حال تخلیه کامل و تحویل به نیروهای امنیتی عراق است و این روند هفته آینده تکمیل خواهد شد.

المحمداوی تاکید کرد که دولت عراق به جای حضور نظامی مستقیم، به سمت امضای یادداشت‌های تفاهم و توافقنامه‌های بین‌المللی با آمریکا، بریتانیا و فرانسه حرکت کرده و تأمین امنیت صحرای عراق به سطح پیشرفته‌ای رسیده است.

