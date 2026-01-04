انتقال تجهیزات نظامی آمریکا از عراق به اربیل و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که ۱۵۰ کامیون حامل نیروهای نظامی و تجهیزات جنگی از پایگاه عین الاسد آمریکا واقع در غرب این استان خارج شدند و به سمت پایگاههای التنف سوریه و حریر در اربیل واقع در شمال عراق حرکت کردند.
وی اضافه کرد: هنوز هدف از این انتقال نیرو و تجهیزات جنگی از عراق به سمت اقلیم کردستان این کشور و سوریه از سوی آمریکاییها مشخص نشده است.
این منبع عراقی بیان کرد که طی دوره کنونی این دومین باری است که آمریکاییها دست به تخلیه پایگاه عین الاسد میزنند. آنها حین انتقال این کاروان نظامی تدابیر امنیتی بی سابقهای را در مسیر گذرگاه مرزی الولید اتخاذ کردند. این تحرکات همزمان با پرواز بالگردهای نظامی ائتلاف بین المللی آمریکا بر فراز منطقه صورت گرفت.
