  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

انتقال تجهیزات نظامی آمریکا از عراق به اربیل و سوریه

انتقال تجهیزات نظامی آمریکا از عراق به اربیل و سوریه

یک منبع عراقی به حرکت کاروان نظامی آمریکا از این کشور به سمت اقلیم کردستان عراق و سوریه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که ۱۵۰ کامیون حامل نیروهای نظامی و تجهیزات جنگی از پایگاه عین الاسد آمریکا واقع در غرب این استان خارج شدند و به سمت پایگاه‌های التنف سوریه و حریر در اربیل واقع در شمال عراق حرکت کردند.

وی اضافه کرد: هنوز هدف از این انتقال نیرو و تجهیزات جنگی از عراق به سمت اقلیم کردستان این کشور و سوریه از سوی آمریکایی‌ها مشخص نشده است.

این منبع عراقی بیان کرد که طی دوره کنونی این دومین باری است که آمریکایی‌ها دست به تخلیه پایگاه عین الاسد می‌زنند. آنها حین انتقال این کاروان نظامی تدابیر امنیتی بی سابقه‌ای را در مسیر گذرگاه مرزی الولید اتخاذ کردند. این تحرکات همزمان با پرواز بالگردهای نظامی ائتلاف بین المللی آمریکا بر فراز منطقه صورت گرفت.

کد خبر 6711779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها