معاون وزیر علوم: ساماندهی مراکز آموزش عالی از استان کرمان آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین سفاهن، چهارشنبه شب در دیدار با استاندار کرمان با اشاره به فضای مثبت و همگرای حاکم بر آموزش عالی استان کرمان اظهار کرد: فضای دانشگاهی استان کرمان فضای خوبی بوده و فعالیت‌های فرهنگی و علمی، بدون تنش و حاشیه در حال انجام است که این همگرایی می‌تواند به حل مسائل اساسی استان در حوزه‌های مختلف منجر شود.

وی با تأکید بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: استان کرمان ظرفیت بالایی برای استفاده از مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون دارد، اما بخش صنعت باید فعال‌تر عمل کرده و اعتماد بیشتری به دانشگاه‌ها داشته باشد.

سفاهن، ادامه داد: در استان‌های دیگر شرکت‌های قطعه‌ساز هواپیما وجود دارند که می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه‌های چندجانبه با پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های استان کرمان همکاری کنند.

وی گفت: هر تقاضایی که از سوی بخش صنعت مطرح شود، دانشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت شرکت‌های همکار، حتی خارج از استان، به آن پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه دانشگاه تنها محل آموزش نیست، گفت: دانشگاه باید در خدمت جامعه و صنعت باشد و در کنار بعد صنعتی، نقش جدی در حل مسائل اجتماعی ایفا کند، لذا در همین راستا، دستورالعملی برای ساماندهی آموزش عالی به استان‌ها ابلاغ شده و نخستین جلسات آن نیز برگزار شده است.

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به وجود موازی‌کاری در برخی رشته‌ها اظهار کرد: در برخی شهرستان‌ها دو دانشگاه یک رشته مشابه ارائه می‌دهند، در حالی که با توزیع هوشمندانه رشته‌ها می‌توان جذابیت و کارآمدی بیشتری ایجاد کرد و این موضوع به‌ویژه برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی که برخی از آنها با کمبود دانشجو مواجه‌اند؛ اهمیت دارد.

سفاهن، تأکید کرد: بنای وزارت علوم حذف هیچیک از زیر نظام‌های آموزش عالی از جمله علمی کاربردی، پیام‌نور و غیرانتفاعی نیست، بلکه هدف، ساماندهی مسئله محور دانشگاه‌ها و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خروجی‌ها است.