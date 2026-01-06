به گزارش خبرنگار مهر، مریم بستان پیرا، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت «همایش یادگیری و آموزش مبتنی بر فناوریهای نوین» در ارتقای مباحث علمی و آموزشی، اظهار داشت: این همایش با حضور جمعی از اساتید برجسته کشوری از جمله طوفاننژاد، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، درتاج، رئیس انجمن روانشناسی تربیتی کشور و سایر صاحبنظران حوزه آموزش و یادگیری برگزار خواهد شد.
وی افزود: در حاشیه این همایش، دو کارگاه تخصصی با حضور اساتید برجسته برگزار میشود که فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات علمی و ارتقای دانش تخصصی اساتید، دبیران و سایر شرکت کنندگان این همایش فراهم میآورد.
بستان پیرا، تصریح کرد: تاکنون ۲۹۰ مقاله علمی به دبیرخانه همایش ارسال شده است که از این تعداد، ۱۱۷ مقاله پس از داوری علمی مورد تأیید قرار گرفته و سایر مقالات نیز در حال بررسی میباشند.
گفتنی است این همایش در محورهای: کاربرد هوش مصنوعی در یادگیری، واقعیت افزوده و مجازی، گیمیفیکیشن در آموزش، فناوریهای موبایل و یادگیری همراه، تحلیل و نقش شبکههای اجتماعی در آموزش، تحول در نظام آموزشی با بهرهگیری از فناوری، نقش یاد دهنده و یادگیرنده در عصر دیجیتال، یادگیری معکوس، یادگیری ترکیبی، جامعهشناسی فضاهای یادگیری؛ از کلاس سنتی تا متاورس و تحولات اجتماعی در عصر دیجیتال بهصورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد تا امکان بهرهمندی هرچه بیشتر اساتید، پژوهشگران و علاقهمندان از سراسر کشور فراهم باشد.
