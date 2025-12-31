طالبی: دانشگاه ها باید کرمان را به قطب توسعه جنوب شرق کشور تبدیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، چهارشنبه شب در دیدار با معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: مسائل مختلف و متنوعی در استان کرمان وجود دارد که می‌تواند مبنای ورود دانشگاه‌ها و همکاری آن‌ها با سیستم اجرایی و حتی بخش خصوصی استان قرار گیرد.

وی افزود: استان کرمان از نظر تنوع موضوعات و مسائل، ظرفیت بالایی دارد و این امکان وجود دارد که دانشگاه‌ها به‌صورت مأموریت‌محور روی این موضوعات کار کنند و در این مسیر این آمادگی را داریم از توان بسیج اساتید استان بهره ببریم

استاندار کرمان با اشاره به وجود برخی موضوعات با ابعاد ملی در استان اظهار داشت: برخی از مسائل استان کرمان ماهیت ملی دارند؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد بخش معادن کشور در این استان قرار گرفته و معدن به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعه، دارای ماهیتی ملی است.

طالبی افزود: در این حوزه، در صورت تمایل دانشگاه‌ها و اساتید به فعالیت، آمادگی همکاری وجود دارد

طالبی، در ادامه با اشاره به وضعیت ارتباط دانشگاه با دولت و صنعت در استان کرمان اظهار داشت: در حوزه آموزش عالی استا کرمان، روند مناسبی در حال شکل‌گیری است و فضای بسیار مطلوبی برای تعامل میان دانشگاه، دولت و صنعت فراهم شده است.

مقام عالی دولت در استان کرمان افزود: در مقاطعی دانشگاه به‌صورت جزیره‌ای جدا از جامعه عمل می‌کرد، اما امروز در استان کرمان شرایطی ایجاد شده که می‌توان این ارتباط و پیوند را به‌صورت جدی و مؤثر تقویت کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود تصریح کرد: ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی می‌تواند به تقویت این ارتباط کمک کند تا پیوند مؤثری میان دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و پارک‌های علم و فناوری ایجاد شود و از این فرصت باید حداکثر استفاده و بهره را برد.

استاندار کرمان با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور مدیریت استان کرمان اظهار داشت: نگاه ما بر این اساس است که کرمان به‌عنوان بزرگ‌ترین پهنه جغرافیایی کشور، باید از بهترین دانشگاه‌ها برخوردار باشد و دانشگاه‌های استان بتوانند نقشی مؤثر در تبدیل کرمان به قطب توسعه جنوب شرق کشور ایفا کنند.

طالبی، ادامه داد: در صورت ورود و مشارکت دانشگاه‌ها، با درهای بسته مواجه نخواهند شد و در مجموعه اجرایی استان، از فعالیت‌های دانشگاهی در مسیر توسعه حمایت می‌شود.

مقام‌عالی دولت در استان کرمان افزود: اولویت‌ها و برنامه‌ها مشخص بوده و رویکرد آینده‌محور در طراحی برنامه‌ها و برگزاری همایش‌های علمی مورد توجه قرار دارد

وی تأکید کرد: از نگاه ما، روز برگزاری همایش پایان کار نیست، بلکه آغاز یک فرآیند اجرایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر ۵۰ طرح یا مقاله ارائه شود، این ۵۰ طرح باید وارد مرحله اجرا در استان کرمان شود.

استاندار کرمان با بیان اینکه امروز در استان کرمان برنامه‌محوری حاکم است، خاطر نشان کرد: مسیر توسعه استان کرمان به روشنی ترسیم شده و هر گونه حمایت در چارچوب تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه استان صورت می‌گیرد و در این مسیر آموزش عالی از جایگاهی مهم و تعیین‌کننده‌ای برخوردار است.

