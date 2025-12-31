  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱:۰۳

نامه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تهدیدهای اخیر آمریکا

نامه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تهدیدهای اخیر آمریکا

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی، در واکنش به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، نامه‌ای به «رافائل گروسی» ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، با ارسال نامه‌ای به «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به پیامدهای خطرناک عادی‌سازی این تهدیدها برای اعتبار آژانس و معاهده جهانی عدم اشاعه هشدار داد.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی، در بخشی از این نامه تاکید کرده است: عادی‌سازی چنین تهدیدهایی، اعتبار آژانس را به خطر می‌اندازد و اعتماد بین‌المللی ایجاد شده بر اساس کار راستی‌آزمایی آن را تضعیف می‌کند. چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای باید محکوم شود و عاملان آن کاملاً پاسخگو باشند.

کد خبر 6709185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      1 0
      پاسخ
      این تهدیدات وتحرکات برخی عوامل وسوء استفاده از برخی گلایه های اصناف به بی ثباتی در برخی بازارها نشان از همان طراحی تحریم وفشار اقتصادی غرب و در راس آنها آمریکا وولیده ناپاک وپلید آن رژیم مجعول صهیونی برای سنجش وپیشبرد اهداف شوم آنها در بحرانی کردن وضعیت داخلی کشورمان وضربه زدن به نطام جمهوری اسلامی از مسیر ایجا آشوب داخلی است که در شرایط کنونی برطرف نمودن ورفع زمینه های داخلی موج سواری دشمن که مهمترین آن ایجاد ثبات در بازار وعرصه اقتصادی وتوجه ویژه به معاش مردم است میباشد
      • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        0 0
        برخی افراد نفوذی دردولت هم به آنها کمک میکنند
    • تورج بدری IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      2 0
      پاسخ
      خودگروسی بی ناموس باعث لفاظی اون کله زرد هستش
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      از ان پی تی خارج شوید هرکاری دوست دارید بکنید ترامپ ونتانیاهو هیچ غلطی نمی توانند بکنند تازمانی که سلاح اتمی نسازید دست بردار نیستند اتفاقا من فکر میکنم چین روسیه هم حمایت خواهند کرد
    • سعید‌آریایی IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ترامپ‌ونتانیاهو‌دارندخودشان‌را‌گول‌می‌زنند،و خودشان‌می‌دانند‌که‌چرا‌این‌جمله‌را‌بیان‌می‌کنیم. آنها‌یا‌نمیدانند‌که‌ایرانی‌ها‌ازتهدید‌هراسی‌ندارند.ویا‌اینکه‌کلا‌‌از‌توان‌دکترین‌دفاعی‌کشور‌بی‌خبر‌هستن‌‌ ،درکلام‌آخر.دکترین‌دفاعی‌وسیاسی‌کشور‌تمام‌ معادلات‌احتمالی‌را‌کاملا‌ترسیم‌کردند.حالا‌اگر هدفشان‌برهم‌زدن‌جواقتصاد‌ایران‌هست،اقتصاد‌ ایران‌اصلا‌هیچ‌ربطی‌به‌فضای‌سیاسی‌وتحریم‌ها‌ ندارد.‌تورم‌ونوسانات‌اقتصادی‌ریشه‌درنفوذی‌ها‌ دارد‌که مبارزه‌با‌آن‌عملیاتی‌شده‌‌آینده‌کاملا‌‌مشخص‌هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها