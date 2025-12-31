به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین در واکنش به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه برنامه هستهای صلحآمیز کشورمان، با ارسال نامهای به «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نسبت به پیامدهای خطرناک عادیسازی این تهدیدها برای اعتبار آژانس و معاهده جهانی عدم اشاعه هشدار داد.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی، در بخشی از این نامه تاکید کرده است: عادیسازی چنین تهدیدهایی، اعتبار آژانس را به خطر میاندازد و اعتماد بینالمللی ایجاد شده بر اساس کار راستیآزمایی آن را تضعیف میکند. چنین اقدامات بیملاحظهای باید محکوم شود و عاملان آن کاملاً پاسخگو باشند.
نظر شما