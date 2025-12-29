بروجردی: ایران در جنگ علمی و امنیتی پیروز بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت چهل‌ویکمین سالگرد تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در فرودگاه کرج، با قدردانی از دست‌اندرکاران این مجموعه، امنیت پروازها را یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با اشاره به فضیلت ماه‌های رجب و شعبان و تقارن این ایام با میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و امام جوادالائمه (ع)، اظهار کرد: این ماه‌ها فرصت آمادگی برای ورود به ماه ضیافت الهی است و امیدواریم خداوند توفیق بندگی را به همگان عنایت کند؛ همچنین حماسه یوم‌الله ۹ دی از افتخارات بزرگ ملت ایران است که برکات آن شامل حال کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با مرور تجربیات خود در دهه ۶۰ در وزارت امور خارجه، گفت: پیش از تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی، پدیده هواپیماربایی یکی از معضلات جدی کشور بود، اما باتدبیر حضرت امام (ره) و هوشیاری نیروهای انقلابی، ایران به یکی از امن‌ترین کشورهای جهان در حوزه امنیت پرواز تبدیل شد.

بروجردی با اشاره به نگاه ویژه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به مسائل امنیتی و نظامی، افزود: دقت، اشراف و حساسیت فرمانده کل قوا نسبت به حقوق مردم و اصول اخلاقی در رزمایش‌ها و مأموریت‌های نظامی، الگویی بی‌بدیل از حکمرانی اسلامی ارائه داده است.

وی با انتقاد از رفتار قدرت‌های غربی، تصریح کرد: در جهانی که مدعی حقوق بشر است، رژیم صهیونیستی و حامیان آن مرتکب جنایات گسترده علیه مردم بی‌گناه، به‌ویژه در غزه، می‌شوند و این نشان‌دهنده حاکمیت منطق جنگل در نظام بین‌الملل است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور، به‌ویژه در حوزه هسته‌ای، گفت: جمهوری اسلامی ایران باوجود تحریم‌های شدید، به گواهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به دانش کامل چرخه سوخت هسته‌ای دست‌یافته و در این جنگ علمی، آمریکا شکست‌خورده است.

بروجردی همچنین پرتاب هم‌زمان سه ماهواره به فضا را نشانه‌ای از اقتدار علمی کشور دانست و افزود: ایران امروز در جمع ۱۱ کشور دارای این فناوری قرار دارد؛ تحقق همان پیش‌بینی پیامبر اعظم (ص) که فرمودند اگر علم در ثریا باشد، مردانی از سرزمین فارس به آن دست خواهند یافت.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد، حلقه قابل تقویت زنجیره اقتدار ملی است، اظهار کرد: باوجود ظرفیت عظیم نفت و گاز، تبدیل ثروت بالقوه به بالفعل نیازمند مدیریت هوشمندانه و کارآمد است و این مسیر، شدنی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه و نقش جبهه مقاومت، گفت: مقاومت ملت‌ها، از یمن تا لبنان، نشان داد که قدرت‌های بزرگ در برابر اراده ملت‌های مستقل آسیب‌پذیرند و جمهوری اسلامی ایران هرگز در برابر فشار و تهدید تسلیم نخواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: برخلاف تبلیغات دشمن، جمهوری اسلامی ایران در این نبرد نیز پیروز شد و خسارات واردشده به رژیم صهیونیستی بسیار فراتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود.

بروجردی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم و نیروهای سپاه حفاظت هواپیمایی، گفت: این نظام مقتدر است و با تقویت اقتصاد، دوران شکوفایی کشور آغاز خواهد شد؛ همان‌گونه که ملت ایران در آزمون‌های سخت گذشته سرافراز بیرون آمده است.