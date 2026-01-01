  1. سیاست
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

سرلشکر حاتمی فرارسیدن میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت

امیر سرلشکر حاتمی طی پیامی، فرارسیدن میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت فرارسیدن میلاد امیرالمومنین حضرت علی (ع) و روز پدر پیامی صادر کرد و این روز را به آحاد مردان ایران زمین به ویژه کارکنان ارتش تبریک گفت.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلَایَهِ عَلَی ابن ابی طالب (ع)

۱۳ رجب سر آغاز طلوع خورشید زندگی بزرگ مردی است که ولادتش در کعبه و شهادتش در مسجد بود.
امام علی (ع) آغازگر امامت و مظهر عدالت و خداپرستی و تربیت یافته در مکتب نبوت است که با سلوک و گفتار و رفتار و منش خویش دل‌های تشنه حقیقت را از چشمه‌های لایزال الهی سیراب ساخته است.

ماه رجب ماه نزول رحمت الهی و ماه اجابت دعاست و ایزد منان با حکمت بی منتهای خود میلاد فرخنده یاور همیشگی پیامبر را در این ماه عزیز قرار داده تا محبت خود را در این ماه بر عرشیان و فرشیان تمام نماید.

اینجانب سالروز ولادت امیر مؤمنان علی (ع) اسوه خردورزان، حامی ستم دیدگان و محرومان و پدریتیمان، سرچشمه عدالت، حقیقت و امامت که به روز پدر و تجلیل از مقام و منزلت پدران و مردان بزرگوار مزین گشته را به آحاد پدران و مردان سرزمینم به ویژه کارکنان شریف ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و امید دارم با استعانت از خداوند منان، با سرلوحه قرار دادن منش و سیره زندگانی حضرت علی (ع) و ائمه اطهار و تحت زعامت و مدیریت داهیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) در تمامی مراحل و ابعاد زندگی و در راه خدمت به سرزمین عزیز ایران اسلامی موفق و سرافراز باشند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی

    • حسین IR ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ممنون جناب سرلشگر حاتمی خداوند شما را حفظ کند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ممنونیم که برای روز پدر به پدران کشور تبریک گفتید

