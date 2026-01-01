آغاز فعالیت سامانه «مسجد من» برای ثبت فعالیت مساجد فعال در اعتکاف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام وحید بلندی از راه اندازی پویش «نذر اعتکاف» خبر داد و گفت: هر مسجد به اقتضای امکانات، هزینه از معتکفین دریافت میکند و در این راستا در قالب پویش «نذر اعتکاف» از مردم خواسته ایم که با مشارکت مومنانه، هزینه متعکفین نیازمند را پرداخت نمایند و کسانی که توان مالی دارند و نمیتوانند در مراسم اعتکاف شرکت کنند، میتوانند در این پویش مشارکت و برای افطار و سحر معتکفین بانی و از ثواب اعتکاف نیز بهره مند شوند تا در شرایط اقتصادی موجود خانوادههای که فرزندانشان را برای این مراسم میفرستند، دغدغهای از این جهت نداشته باشند.
معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد با اعلام برپایی مراسم معنوی اعتکاف در ۱۰۰۰ مسجد استان تهران، افزود: برای ائمه جماعات مساجد مجری اعتکاف، بسته محتوایی تدارک دیدهایم که این بسته شامل محتوای فرهنگی، مناجاتی و کلیپهای آموزنده است.
وی با اشاره به اینکه امسال برای ثبت فعالیت مساجد در زمینه اعتکاف، سامانه «مسجد من» طراحی شده است، افزود: مساجد مجری با ثبتنام در این سامانه، نوع اعتکاف خود اعم از پدر پسری، مردانه و زنانه، مادر دختری، دانشآموزی و … را انتخاب میکنند.
وی ادامه داد: هر مسجد به تناسب موقعیت فیزیکی خود و با همکاری پایگاه بسیج، امنیت مسجد را در این ایام برقرار میکند و تلاش ما این است که اعتکاف از آن حالت روایی و سنتی خارج نشود و به ویژه برای نوجوانان فضایی متفاوت و خاص باشد، ازطرفی به ائمه جماعات توصیه شده است که زمینهای را فراهم نمایند تا بعد از اعتکاف ارتباط این ظرفیت با مسجد و امام جماعت تقویت شود و به صورت دورهای برنامههایی را در مسجد تدارک ببینند که رفت و آمد معتکفین به مساجد تنها مختص سه روز اعتکاف نباشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران گفت: ثبتنام معتکفین از ابتدای ماه رجب آغاز شده و هماکنون اکثر ظرفیت مساجد تهران تکمیل شده است و با ستاد اعتکاف استان تهران هماهنگی صورت گرفته تا با اعلام مساجد دارای ظرفیت افراد علاقهمند معتکف شوند.
حجت الاسلام بلندی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۱۰ هزار نفر در مساجد استان تهران معتکف شدند، گفت: تاکنون روند ثبتنامها نشان میدهد که امسال با رشد حضور مردم مواجه خواهیم بود. لازم به ذکر است سال گذشته ۸۰۰ مسجد مجری اعتکاف بودند.
