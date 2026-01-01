  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

انتشار «صنما» با صدای حامد علیزاده در آستانه روز پدر

انتشار «صنما» با صدای حامد علیزاده در آستانه روز پدر

نماهنگ «صنما» در آستانه میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر با صدای حامد علیزاده پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

دریافت 32 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علیزاده از خوانندگان عرصه موسیقی پاپ از تازه‌ترین اثرش با عنوانِ «صنما» با هدف ادای احترام به نخستین امام شیعیان جهان رونمایی کرد.

قطعه‌ی «صنما» در سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تهیه شده است. کارگردان این اثر امیرمحمد اسدی و تصویربردار امیرحسین اسدی بوده است.

موسیقیِ «صنما» را أوّاب ساخته و شعر و ملودی آن از محمدرضا خامه چیان است.

در اجرای این قطعه گروه نوازندگان دف شاملِ راضیه شیخ، ملیکا کاویانی، زهرا قنبری و صدف تجری به سرپرستی علی محمدی حضور دارند.

گروه کرال «موج» هم بخش‌های همخوانیِ‌ این آهنگ را برعهده داشته‌اند که اعضای این گروه را علی دریس، سهیل ثابتی، رسول مظهفری، زهرا حمید، فاطمه خمیسی، عسل سلمان احمدی و مرضیه مقدم تشکیل می‌دهند. مربی و سرپرست گروه «موج» را افشین کردستانی برعهده دارد.

کد خبر 6709572
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها