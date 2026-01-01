انتشار «صنما» با صدای حامد علیزاده در آستانه روز پدر

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علیزاده از خوانندگان عرصه موسیقی پاپ از تازه‌ترین اثرش با عنوانِ «صنما» با هدف ادای احترام به نخستین امام شیعیان جهان رونمایی کرد.

قطعه‌ی «صنما» در سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تهیه شده است. کارگردان این اثر امیرمحمد اسدی و تصویربردار امیرحسین اسدی بوده است.

موسیقیِ «صنما» را أوّاب ساخته و شعر و ملودی آن از محمدرضا خامه چیان است.

در اجرای این قطعه گروه نوازندگان دف شاملِ راضیه شیخ، ملیکا کاویانی، زهرا قنبری و صدف تجری به سرپرستی علی محمدی حضور دارند.

گروه کرال «موج» هم بخش‌های همخوانیِ‌ این آهنگ را برعهده داشته‌اند که اعضای این گروه را علی دریس، سهیل ثابتی، رسول مظهفری، زهرا حمید، فاطمه خمیسی، عسل سلمان احمدی و مرضیه مقدم تشکیل می‌دهند. مربی و سرپرست گروه «موج» را افشین کردستانی برعهده دارد.