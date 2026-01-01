محمدی: رتبه اعتبارات عمرانی استان زنجان به ۲۲ ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیالله محمدی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی، اظهار داشت: آنچه در فضای مجازی درباره بودجه استان منتشر میشود، بیانصافی است و زنجان در قعر جدول بودجهای قرار ندارد.
وی با اشاره به رتبه ۲۵ استان از نظر جمعیت و رتبه ۲۰ به لحاظ وسعت گفت: با توجه به این شاخصها، طبیعی است که رتبه اعتبارات عمرانی استان نیز باید بهبود یابد و این ارتقای یک رتبهای نسبت به سال گذشته، گام مثبتی است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی رسانهها که اطلاعات نادرست منتشر میکنند، افزود: برخی رسانهها به دلیل اشتباه در تفکیک اعتبارات عمرانی و هزینهای، آمار غلط ارائه دادهاند. لازم است تحلیلهای تخصصی و دقیق ارائه و از انتشار اطلاعات نادرست خودداری شود.
وی همچنین به تخصیص اعتبارات خارج از بودجه استانی اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجام شده، ۴۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پزشکی از طریق وزارت بهداشت اختصاص یافته است. همچنین اعتبارات پروژههایی مانند جاده دندی و قرهپشتلو نیز خارج از بودجه تخصیص یافتهاند که اعمال آنها در بودجه استان، رتبه استان را بهبود خواهد بخشید.
محمدی با دفاع از عملکرد دستگاههای اجرایی استان افزود: این موفقیتها نتیجه تلاش جمعی استاندار، نمایندگان و سایر مسئولان است. ضمن اینکه منابع مالی مورد نیاز برای دهیاری ۲۰ روستای استان نیز در حال تزریق است.
نماینده مردم زنجان و طارم به موضوعات شهری و گردشگری استان نیز پرداخت و گفت: الحاق زمینهای شمال شرقی شهر زنجان به محدوده شهری، که ۳۶ سال معطل مانده بود، در حال حل شدن است و هزاران خانوار از آن منتفع خواهند شد. همچنین مشکلات مزمن طرح گردشگری گاوازنگ و موانع فنی و مجوزی سد مشمپا با تلاش مسئولان در حال رفع شدن است.
وی بر اهمیت اطلاعرسانی و تبیین اقدامات و پروژههای انجام شده برای مردم تأکید کرد و گفت: در این دوره، پروژههای مهمی به سرانجام رسیدهاند که لازم است مردم از نتایج و دستاوردهای آن آگاه شوند.
