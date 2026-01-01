ادعای رژیم جولانی درباره خنثی کردن طرح داعش برای حمله به مراسم سال نو

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور رژیم جولانی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طرح گروه تروریستی داعش را برای حمله به مراسم آغاز سال نو میلادی در چند منطقه خنثی کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، در این بیانیه آمده است: در چارچوب تلاش‌های مداوم برای مبارزه با تروریسم و پس از رصد دقیق تحرکات هسته های تروریستی داعش و بر اساس همکاری اطلاعاتی با سازمان‌های همکار در زمینه مبارزه با تروریسم، اطلاعاتی در مورد قصد این گروه تروریستی برای انجام عملیات انتحاری و حملات به کلیساها و اماکن تجمع غیرنظامیان در جشن‌های سال نو در چندین استان، به ویژه شهر حلب به دست آمد.

این وزارتخانه اعلام کرد که به عنوان بخشی از یک واکنش پیشگیرانه، اقدامات امنیتی شدیدی از جمله تقویت حفاظت در اطراف کلیساها، استقرار گشت‌های ثابت و سیار و ایجاد ایست‌های بازرسی در مناطق مختلف شهر را اتخاذ کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: در حالی که یک مقر ایست بازرسی در منطقه باب الفرج حلب در حال انجام وظایف خود بود، یک از نیروهای امنیتی به شخصی که بعداً مشخص شد عضو داعش است، مشکوک شد و خواست هویت او را شناسایی کند، ولی به علت تیراندازی این تروریست به شهادت رسید. سپس تروریست مذکور خود را منفجر کرد و دو نیروی دیگر را که در تلاش برای دستگیری او بودند، زخمی کرد.