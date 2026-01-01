به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴، در پی برخورد دو فروند قایق در فاصله حدود ۲ تا ۳ کیلومتری از ساحل خواجه عطا و واژگونی یکی از آنها، حادثهای دریایی رخ داد.
این حادثه در ساعت ۰۱:۵۵ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله اکیپ غواصان ایستگاه شماره ۵ (امداد و نجات ساحلی) به محل حادثه اعزام شدند.
محمد امین لیاقت، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح این حادثه اظهار کرد: بر اثر واژگونی قایق، دو نفر از سرنشینان در زیر بدنه قایق محبوس شدند که آتشنشانان غواص پس از عملیات تخصصی در شرایط دشوار دریایی، موفق به نجات هر دو نفر شدند.
وی افزود: یکی از افراد نجاتیافته به دلیل ماندن در آب سرد دچار سرمازدگی خفیف شده بود که پس از رهاسازی، جهت رسیدگیهای درمانی تحویل عوامل اورژانس گردید.
لیاقت در پایان خاطرنشان کرد: عملیات امداد و نجات با موفقیت خاتمه یافته و بررسی علت دقیق وقوع این حادثه توسط مراجع ذیربط در دست بررسی است.
نظر شما