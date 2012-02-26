نجات سرنشینان یک قایق موتوری در هرمزگان/ حادثه برای 21 نفر طی دو هفته

به گزارش خبرنگار مهر، الله مراد عفیفی پور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: دیشب ساعت یک بامداد در محدوده لنگرگاه بندرعباس در آبهای خلیج فارس به علت شرایط نامساعدجوی یک فروند قایق موتوری دچار حادثه شد که با اقدام به موقع مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی سه سرنشین این قایق موتوری نجات یافتند.

عفیفی پور افزود: این قایق موتوری که به گفته نجات یافتگان به قصد صید به دریا عزیمت کرده بودند و در شرایط حاد جوی (سرعت بار در حدود 50 گره دریایی) دچار حادثه شده و پس از غرق شدن سرنشینان آن که سه نفر بودند در دریا سرگردان شدند.

وی عنوان کرد: تیم امداد و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به محض دریافت خبر با کلیه امکانات روز از جمله شناورهای سنگین بدلیل شرایط حاد و خاص جوی عملیات جستجو و امداد رسانی در مناطق مورد نظر آغاز و در نهایت خوشبختانه هر سه نفر سرنشین قایق مذکور از مرگ حتمی نجات یافتند.

عفیفی پور اظهارداشت: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان شش فروند شناور ناجی و یک فروند بالگرد در اختیار دارد که در شرایط اضطراری مورد نیاز تلاش می کنند در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به عملیات جستجو و نجات دریایی کند.

وی افزود: طی مدت دو هفته گذشته 21 نفر توسط گروه امداد و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در آبهای خلیج فارس نجات یافتند.