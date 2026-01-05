چرا باید اغتشاشگران را سر جای خود نشاند؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: اعتراض به گرانی، فشارهای معیشتی و مشکلات اقتصادی، واقعیتی انکارناپذیر در جامعه ایران است؛ صدایی که ریشه در مطالبات داخلی دارد و باید در چارچوب گفتوگوی ملی و سازوکارهای قانونی شنیده و پیگیری شود. با این حال، آنچه در روزهای اخیر قابل تأمل است، تلاش آشکار رژیم صهیونیستی برای ورود مستقیم به تحولات داخلی ایران و تبدیل مطالبات مردمی به پروژه بیثباتسازی است. هرچند پرواضح است که به طور مستقیم منویات آمریکا را در این آشوبها اجرایی میکند. این را هم در دیدار اخیر نتانیاهو با ترامپ در نیویورک و هم از مواضع ترامپ در اظهارات مداخلهجویانه و وقیحانه علیه ایران در روزهای اخیر میتوان فهمید.
در حالی که جامعه ایران بارها نشان داده است مسائل و اختلافات را خودشان حلوفصل میکند، مقامات اسرائیلی به شکلی کمسابقه، مواضع مداخلهجویانه و تحریکآمیز اتخاذ کردهاند؛ مواضعی که نه از سر دلسوزی برای مردم ایران، بلکه در راستای راهبرد قدیمی تلآویو برای تضعیف ثبات ملی ایران ارزیابی میشود.
از میدان جنگ تا جنگ روایتها
رژیمی که چه در جریان جنگ غزه و چه در جریان جنگ ۱۲ روزه، کارنامهای مملو از حملات به غیرنظامیان، زنان و کودکان از خود به جا گذاشت و حتی مراکز درمانی، بیمارستانهای زنان و اطفال را هدف قرار داد، امروز در قامت «حامی مردم ایران» ظاهر شده است. این چرخش نمایشی، بیش از آنکه نشانه تغییر رویکرد باشد، بخشی از جنگ روایتها و تلاش برای بازسازی چهرهای مخدوش در افکار عمومی منطقه است.
دعوت رسمی به آشوب
در همین چارچوب، انتشار پیامها و بیانیههایی از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، از جمله حسابهای منتسب به موساد در شبکههای اجتماعی به زبان فارسی است که در آنها بهصراحت و بهطور مستقیم مردم ایران را به «ریختن به خیابانها» فراخوانده؛ که این مصداق روشن مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل است؛ مداخلهای که با اصول حقوق بینالملل و ادعاهای پرطمطراق غرب در تضاد آشکار قرار دارد.
همزمان، برخی چهرههای رسانهای وابسته به محافل صهیونیستی نیز پا را فراتر گذاشتهاند. اظهارات منتسب به مدیر تلویزیون یهودیان ایرانی درباره صدور اطلاعیه از سوی موساد مبنی بر حضور نیروهای اسرائیلیِ مسلح در داخل ایران و آمادگی برای استفاده از سلاح، اگرچه نیازمند بررسی دقیق است، اما در صورت صحت، اعترافی کمسابقه به نقشآفرینی امنیتی و خشونتمحور در داخل ایران تلقی میشود؛ موضوعی که معنای آن چیزی جز پروژه «کشتهسازی» و ایجاد هرجومرج نیست.
در تازهترین موضعگیری، «گیلا گاملیل» وزیر علوم و فناوری رژیم صهیونیستی، با انتشار پیامی ویدئویی از اعتراضات در ایران حمایت کرده و مدعی شده است: «اعتراضات شما کاملاً موجه است. شما حق دارید آیندهای بهتر داشته باشید. قوی و مصمم بمانید. حق با شماست.» گاملیل افزود: «اعتراض و ایستادگی شما در برابر این رژیم سرکوبگر هر روز آشکارتر میشود. این رژیم در واپسین لحظات خود قرار دارد.
وزیر علوم اسرائیل از جامعه جهانی خواست «صدای آزادیخواهی مردم ایران را بشنود و از آنان حمایت کند» و تاکید کرد: «اسرائیل در کنار شماست و از هر راه ممکن از شما حمایت خواهیم کرد. مردم ایران، دوستی وفادارتر و بهتر از اسرائیل ندارند. شما تنها نیستید.»
این در حالی است که چنین ادعاهایی، با کارنامه عملی رژیم صهیونیستی در منطقه و بهویژه رفتار آن با غیرنظامیان، در تضاد کامل قرار دارد. پرسش افکار عمومی ایران روشن است: چگونه رژیمی که به طفل سهماهه رحم نکرده، امروز خود را دایه مهربانتر از مادر برای مردم ایران معرفی میکند؟
مرزبندی روشن: مطالبه داخلی است، دخالت خارجی ممنوع
بیتردید، مطالبات اقتصادی مردم ایران واقعی و قابل احترام است؛ اما مصادره این مطالبات توسط دشمنی که بارها خصومت خود را با ملت ایران در عمل نشان داده، نه کمکی به حل مشکلات میکند و نه نشانی از همدلی دارد. تجربه تاریخی نشان داده است هر جا پای مداخله خارجی به میان آمده، هزینه آن را پیش از همه مردم پرداختهاند.
این دخالتها و تلاش برای برهم زدن محیط داخلی ایران از سوی رژیم اسرائیل است که فضا را روشن میکند. هر اغتشاشی علاوه بر اینکه یک اقدام علیه امنیت عمومی است، نوعی همکاری با رژیمی هم حساب میشود که همین چند ماه پیش این کشور را مورد حمله نظامی قرار داد و بیش از هزار نفر را به شهادت رساند. از این روست که هیچ مماشاتی با بازیگران صحنه این جنایات مورد قبول نیست و رهبر انقلاب نیز بر اینکه این اغتشاشگران باید بر جای خود بنشینند تاکید دارند.
