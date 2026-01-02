هشدار زرد هواشناسی برای اردبیل؛ برف، کولاک و یخبندان در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل، با صدور اطلاعیه‌ای هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۲۹) را به شرح زیر اعلام کرد: براساس این گزارش پدیده مورد انتظار از نفوذ سامانه بارشی زودگذر بازه زمانی از اواخر وقت پنج‌شنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا صبح شنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۴ مخاطرات جوی پیش‌بینی شده است.

براساس این هشدار بارش برف، وزش باد، گاهی با سرعت نسبتاً شدید، رخداد مه و کاهش محسوس دما در مناطق مرکزی و جنوبی استان، به‌همراه شهرستان‌های گرمی و انگوت رخ خواهد می‌دهد.

اختلال و دشواری در تردد جاده‌ای، به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی و برفگیر و احتمال مسدود شدن برخی راه‌های روستایی و گردنه‌های برفگیر منتهی به استان گیلان در شهرستان خلخال پیش بینی می‌شود.

کولاک برف در برخی گردنه‌های مرتفع و یخبندان گسترده در ساعات شب و صبح رخ می‌دهد.

با تداوم تا اواسط هفته آینده از تنش دمایی در سالن‌های دامداری، مرغداری و گلخانه‌ها ایجاد می‌شود.

توصیه‌های می‌شود پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، تعویق عملیات بتن‌ریزی در فضای باز و همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات ضروری زمستانی در سفرهای جاده‌ای و حفاظت از ماشین‌آلات کشاورزی و سیستم‌های آبیاری در برابر یخ‌زدگی، مدیریت مصرف بهینه‌ی سوخت و حامل‌های انرژی و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان این هشدار با هدف افزایش آمادگی و پیشگیری از خسارات احتمالی در حال آماده باشند.