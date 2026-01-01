بارش برف و باران زودگذر در اردبیل؛ یخبندان گسترده از شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: فردا (جمعه) سامانه بارشی زودگذری به استان نفوذ کرده و تا صبح شنبه فعال خواهد بود. بارشها در نوار شمالی استان به صورت باران و در شهرستانهای مرکزی و جنوبی و شهرستان های گرمی و انگوت عمدتاً به شکل برف پیشبینی میشوند. رعایت توصیههای هشدار سطح زرد (شماره ۲۹) اداره کل هواشناسی استان اردبیل تأکید میگردد.
از روز شنبه، جو استان پایدار و آسمان غالباً صاف خواهد بود. در ساعات شبانه و صبحگاهی نیز تا صبح دوشنبه، یخبندان گسترده بهویژه در مناطق مرکزی و جنوبی انتظار میرود؛ بنابراین مدیریت بهینه حاملهای انرژی، بهویژه گاز، توصیه میشود.
