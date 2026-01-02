https://mehrnews.com/x3b3VT ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵ کد خبر 6710593 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵ گرفتاری مسافران در گردنه حیران به علت بارش برف اردبیل- به علت بارش برف و یخبندان شدید مسافران در جاده اردبیل و منطقه گردنه حیران گرفتار شدند. دریافت 11 MB کد خبر 6710593 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف و کولاک شدید در اردبیل اردبیل سفید پوش شد دفن خودروی پاترول زیر بهمن در گردنه ژالانه؛نجات سرنشینان بدون تلفات هشدار زرد هواشناسی برای اردبیل؛ برف، کولاک و یخبندان در راه است برچسبها اردبیل گردنه حیران برف و یخبندان
