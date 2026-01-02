  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

گرفتاری مسافران در گردنه‌ حیران به علت بارش برف

اردبیل- به علت بارش برف و یخبندان شدید مسافران در جاده اردبیل و منطقه گردنه حیران گرفتار شدند.

